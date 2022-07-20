Китай процитировал методичку кремля о вине США в "кризисе" в Украине: что ответили в МИД

В Китае на официальном уровне заявили, мол, США виноваты в "кризисе в Украине". Слова "война" в заявлении даже не упомянули. В МИД напомнили Пекину, что нужно называть вещи своими именами.

Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США "фактором, подпитывающим кризис в Украине". Кроме того, в Пекине выступили против односторонних "незаконных санкций".

Заметьте Китай будет делать все, чтобы россия не проиграла в войне, – Семиволос

Что ответили в МИД

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в комментарии 24 каналу подчеркнул, что ответственность за вооруженную агрессию против Украины несет только россия, которая в 2014 году оккупировала Крым и часть Донбасса, а в феврале 2022 года начала ничем не спровоцированную масштабную войну.



Он добавил, что важно смотреть в глаза правде. Мир был вынужден ввести санкции против россии, чтобы лишить ее возможностей продолжать войну и привлечь к ответственности.

В МИД рассчитывают, что Китай как ответственный член международного сообщества не будет политизировать вопрос агрессии россии против Украины. Напротив – ожидают, что Пекин использует свое влияние на москву, чтобы заставить ее прекратить войну и вернуться к уважению Устава ООН и международного права.

Что этому предшествовало

Китай утверждал, что занимает "объективную и справедливую позицию". Мол, стоит на стороне мира и справедливости. В то же время, там обвинили США в войне в Украине.

В Пекине заявили, что США должны способствовать надлежащему урегулированию "кризиса".

В заключение спикер китайского МИД выдал, что США не "мировой полицейский".

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