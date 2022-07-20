Спікер МЗС Китаю Чжао Ліцзянь назвав США "чинником, який підживлює кризу в Україні". Крім того, у Пекіні виступили проти односторонніх "незаконних санкцій".

Зауважте Китай робитиме все, аби росія не програла у війні, – Семиволос

Що відповіли в МЗС України

Речник українського МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу наголосив, що відповідальність за збройну агресію проти України несе лише росія, яка в 2014 році окупувала Крим і частину Донбасу, а в лютому 2022 року розпочала нічим не спровоковану масштабну війну.



Він додав, що важливо дивитися правді в очі. Світ був змушений запровадити санкції проти росії, аби позбавити її можливостей продовжувати війну та притягнути до відповідальності.

У МЗС розраховують, що Китай як відповідальний член міжнародної спільноти не буде політизувати питання агресії росії проти України. Навпаки – очікують, що Пекін використає свій вплив на москву, аби змусити її припинити війну та повернутися до поваги Статуту ООН та міжнародного права.

Що цьому передувало

Китай стверджував, що займає "об'єктивну та справедливу позицію". Мовляв, стоїть на стороні миру та справедливості. Водночас там звинуватили США у війні в Україні.

У Пекіні заявили, нібито США повинні сприяти належному врегулюванню "кризи".

Насамкінець спікер китайського МЗС видав, що США – не "світовий поліцейський".

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