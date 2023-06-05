Напряжение с США и заигрывание с Европой: почему Китай вдруг обвинил Запад в войне России

В Сингапуре проходит саммит безопасности "Диалог Шангри-Ла", где США и Китай уже успели обменяться взаимными обвинениями в распространении напряжения. В то же время на этом же саммите Пекин откровенно начал говорить, что в войне России против Украины действительно виноваты НАТО и европейская архитектура безопасности.

Журналист 24 Канала Алексей Печий подвел итоги саммита, а также проанализировал, почему Китай вдруг обвинил Запад в войне России против Украины. Более подробно читайте дальше в материале.

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Украина приняла участие в саммите в Сингапуре

"Диалог Шангри-Ла" – это ежегодный Азиатский саммит безопасности. Идея его создания возникла в 1996 году благодаря инициативе министров обороны США и Таиланда относительно лучшей координации безопасности в Азии наподобие того, как это происходит в Европе.

С 2002 года такой саммит ежегодный. Если говорить о влиянии этого саммита на Украину, то следует сразу же добавить, что министр обороны Украины Алексей Резников также принял участие. В ходе саммита он встретился со своими коллегами из стран НАТО и Индо-Тихоокеанского региона.

Тема российско-украинской войны была среди основных в "Диалоге Шангри-Ла". Резников смог обсудить все срочные вопросы с коллегами из тех стран, которые оказывают нашему государству военную помощь, в частности США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Австралии, Новой Зеландии, Португалии, Германии и Швеции.

То есть, такой формат встречи позволяет Украине вести диалог не только с классическими западными коллегами, но и с азиатскими представителями.

И здесь Украине сильно помогло то, что во время "Диалога Шангри-Ла" была обнародована аналитика Международного института стратегических исследований по оценке влияния войны России на региональную безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В докладе говорится, что российская агрессия является международным прецедентом будущего использования военной силы и территориальной аннексии. И это, конечно, сигнал в сторону Китая, который посягает на Тайвань.

Резников назвал условия посредничества Китая

Однако как раз Китай очень сильно в этом году затмил саммит "Диалог Шангри-Ла", ведь начал откровенно обвинять Запад в разжигании новой холодной войны и рассказывать, что сам Запад и виноват в том, что Россия напала на Украину.

В частности, бывший посол КНР в США Цуй Тянкая, член китайской делегации на саммите, заявил, что якобы именно Европа виновата в войне России против Украины, ведь это якобы именно Европа продемонстрировала провал в обеспечении безопасности континента.

Мол, европейская архитектура безопасности в виде НАТО не показала эффективность, а потому от нее следует отказаться. В то же время Цуй Тянкая предложил Европе последовать примеру стратегии безопасности Китая и Азии в целом.

И показательно, что китайский представитель делал такое заявление, сидя возле министра обороны Украины Алексея Резникова. То есть Пекин будто намекает, что уже пора перестать полагаться на Запад, а прислушаться к призывам Китая прекратить огонь.

Резников же ответил сдержанно, что Украине нужно выиграть войну, а не вести переговоры с террористами. Уже сегодня Алексей Резников ответил, что Украина готова принять Китай в качестве посредника в мирной инициативе относительно завершения войны.

Но только в том случае, если Пекин сможет заставить Россию уйти со всех захваченных ею территорий. Ведь Пекин имеет такие полномочия в отношении России. Если же Китай не хочет давить на Россию, то какой смысл переговоров с россиянами?

Китай хочет перевести вопросы войны в геополитическую плоскость

Однако Китай пытается перевести вопрос войны России против Украины именно в геополитическую плоскость с целью, наверное, изменить действующие правила игры.

Ведь на фоне проведения саммита безопасности Китай и его сателлиты начали активно устраивать провокации. Буквально на днях в небе над Южно-Китайским морем китайский истребитель выполнил то, что официальные лица США описали как "неоправданно агрессивный манёвр" в попытке перехвата самолета США.

На выходных, когда министр обороны Ллойд Остин призвал своих китайских коллег открыть каналы связи с Соединенными Штатами, китайский корабль чуть не столкнулся с американским эсминцем, проходившим через Тайваньский пролив.

И китайский министр обороны Ли Шанфу откровенно указывал, что именно присутствие американских военных в регионе создает хаос.

Вместе с тем Пекин отказался от личной встречи между министрами обороны США и Китая. Поэтому в своих отдельных выступлениях и Ллойд Остин, и Ли Шанфу подчеркнули стремление своих стран избегать конфликтов и способствовать стабильности.

Но они говорили, так сказать, мимо друг друга. Например, Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к конфликту или конфронтации, но "мы не дрогнем перед лицом запугивания или принуждения".

Ли Шанфу постоянно говорил, что США пытаются создать новое НАТО в Азии путем углубления партнерства со многими региональными государствами. Остин это отрицал. И все эти обмены мнениями происходили не лично, а показательно, на больших выступлениях.

И хотя Остин пытался снизить градус напряжения, призывая к диалогу и уверяя, что Соединенные Штаты не хотят изменять статус-кво вокруг Тайваня, все равно ряд региональных министров обороны заявили, что углубление кризиса в отношениях США и Китая может привести к катастрофическим последствиям.

Более того, аналитики теперь указывают, что речь китайского министра обороны Ли Шанфу была наверное самой агрессивной за все время проведения саммита "Диалог Шангри-Ла". Мол, Китай всегда пытался показать себя самым дипломатическим, однако на этот раз все оказалось иначе, и Ли Шанфу просто рубил с плеча.

Китай заиграет с Европой

Но, как пишет издание Politico, столь резкий тон Ли Шанфу был направлен не против всего Запада.

Ведь, в то время как Ли Шанфу отказался от встречи с Ллойдом Остином, он охотно провел встречи с европейскими коллегами, в частности, с главным евродипломатом Жозепом Боррелем, министром обороны Германии Борисом Писториусом и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

И, например, Боррель назвал свою встречу с Ли "конструктивной" и отметил в твиттере, что поговорил с Ли об "общих стратегических проблемах, включая войну России против Украины, вопросы Тайваня и Южно-Китайского моря".

А дальше Боррель уверяет, что ЕС надеется продолжать развивать отношения с Китаем на основе доверия и уважения международного права.

Таким образом, такая избирательность Китая снова придает уверенность, что Китай активно пытается расколоть альянс Европы и США.

Диалог между Китаем и США все же состоялся

Однако, похоже, в Сингапуре все же прошел диалог между Китаем и США, но не публично. Издание Reuters сообщает, что чиновники из примерно двух десятков крупнейших разведывательных агентств мира провели секретную встречу в Сингапуре.

Именно в таком секретном формате и обсуждались наиболее болезненные вопросы, в том числе и вопросы войны России против Украины.

И хотя о конкретных обсуждениях в Сингапуре мало подробностей, источники сообщили, что на переговорах обсуждали войну России в Украине и транснациональную преступность.

Российского представителя на этой встрече не было. И что немаловажно, источники утверждают, что тон встречи, несмотря на публичную риторику, все же был настроен на сотрудничество и кооперацию, а не на конфронтацию.