Это 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он добавил, что КНР получает большую выгоду от войны в Украине.
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Пекин сопротивляется
На Китай давят западные страны, ведь западная Европа и США это примерно половина китайской внешней торговли. Конечно, Пекин не хочет потерять это, ради 3%, которые представляет для него торговля с Россией.
"Все-таки у западного мира есть инструменты давления на Китай, но Пекин сопротивляется и говорит, что у него есть собственные геополитические интересы",
– добавил бывший сотрудник КГБ.
Страна-агрессорка продает Пекину все с большими скидками, а расчет производится в юанях. Однако на вырученные средства Россия может приобрести разве что китайские товары. Такое сотрудничество намного выгоднее для Китая, чем для России.
К тому же Пекину выгодно, чтобы война ослабляла Москву и все участвующие в ней стороны. Таким образом, Китай будет иметь потенциальную возможность начать войну с Тайванем.
"У него (Китая – 24 Канал) очень циничная политика. Он ее не скрывает, но "припудривает", ведь говорит о соблюдении какого-то международного права. Такие общие слова, ни к чему не обязывающие. Китай имеет серый реэкспорт и по всей вероятности помогает России отдельными военными компонентами о, которые мы недостаточно знаем".
Какую выгоду от войны в Украине имеет Китай: смотрите видео
Китай оказывает военную поддержку России: коротко
- С начала полномасштабного вторжения Китай заявил, что придерживается нейтральной позиции в отношении войны в Украине. Однако оказалось, что это совсем не так. На самом деле КНР поставляет России военное оборудование.
- Согласно таможенным документам, россияне задекларировали сотни тысяч бронежилетов и шлемов китайского производства. Кроме этого, китайские компании активно продают России беспилотники
- Ранее журналисты обнаружили схему импорта полупроводников в Россию через Мальдивы. В торговле также была подмечена и китайская компания.