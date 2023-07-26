Це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він додав, що КНР отримує велику вигоду від війни в Україні.

Зверніть увагу Як "райські" Мальдіви постачають Росії мікросхеми на мільйони та допомагають обходити санкції

Пекін пручається

На Китай тиснуть західні країни, адже західна Європа й США це приблизно половина китайської зовнішньої торгівлі. Звісно Пекін не хоче втратити це, заради 3%, які представляє для нього торгівля з Росією.

"Все ж таки західний світ має інструменти тиску на Китай, але Пекін пручається й каже, що у нього є власні геополітичні інтереси",

– додав колишній співробітник КДБ.

Країна-агресорка продає Пекіну все з великими знижками, а розрахунок відбувається в юанях. Однак на вторговані кошти Росія може придбати хіба що китайські товари. Така співпраця набагато вигідніша для Китаю, ніж для Росії.

До того ж Пекіну вигідно, щоб війна послаблювала Москву й всі сторони, які беруть участь у ній. Так, Китай матиме потенційну можливість розпочати війну з Тайванем.

"У нього (Китаю – 24 Канал) дуже цинічна політика. Він її не приховує, але "припудрює", адже говорить про дотримання якогось міжнародного права. Такі загальні слова, які ні до чого не зобов'язують. Китай має сірий реекспорт й цілком ймовірно допомагає Росії окремими військовими компонентами про, які ми недостатньо добре знаємо", – сказав Жирнов.

Яку вигоду від війни в Україні має Китай: дивіться відео

Китай надає військову підтримку Росії: коротко