Це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він додав, що КНР отримує велику вигоду від війни в Україні.
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Пекін пручається
На Китай тиснуть західні країни, адже західна Європа й США це приблизно половина китайської зовнішньої торгівлі. Звісно Пекін не хоче втратити це, заради 3%, які представляє для нього торгівля з Росією.
"Все ж таки західний світ має інструменти тиску на Китай, але Пекін пручається й каже, що у нього є власні геополітичні інтереси",
– додав колишній співробітник КДБ.
Країна-агресорка продає Пекіну все з великими знижками, а розрахунок відбувається в юанях. Однак на вторговані кошти Росія може придбати хіба що китайські товари. Така співпраця набагато вигідніша для Китаю, ніж для Росії.
До того ж Пекіну вигідно, щоб війна послаблювала Москву й всі сторони, які беруть участь у ній. Так, Китай матиме потенційну можливість розпочати війну з Тайванем.
"У нього (Китаю – 24 Канал) дуже цинічна політика. Він її не приховує, але "припудрює", адже говорить про дотримання якогось міжнародного права. Такі загальні слова, які ні до чого не зобов'язують. Китай має сірий реекспорт й цілком ймовірно допомагає Росії окремими військовими компонентами про, які ми недостатньо добре знаємо", – сказав Жирнов.
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Китай надає військову підтримку Росії: коротко
- Від початку повномасштабного вторгнення Китай заявив, що дотримується нейтральної позиції щодо війни в Україні. Проте виявилося, що це зовсім не так. Насправді КНР постачає Росії військове обладнання.
- Згідно з митними документами, росіяни задекларували сотні тисяч бронежилетів і шоломів китайського виробництва. Окрім цього, китайські компанії активно продають Росії безпілотники.
- Раніше журналісти виявили схему імпорту напівпровідників до Росії через Мальдіви. У торгівлі також була помічена й китайська компанія.