В Китае убеждены, что США и Канада сговорились, отправив корабли в тайваньские воды. Командование восточного театра Народно-освободительной армии Китая также заявило, что их войска следили за кораблями стран, пока они там находились.
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Китайские военные считают, что США и Канада пытаются спровоцировать проблемы. Таким образом они ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Они также заявили, что Тайвань является их территорией.
Тайвань – это часть территории Китая. Театральные силы всегда поддерживают высокую боевую готовность и решительно противостоят всем угрозам и провокациям,
– говорится в сообщении.
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