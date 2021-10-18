В Китае убеждены, что США и Канада сговорились, отправив корабли в тайваньские воды. Командование восточного театра Народно-освободительной армии Китая также заявило, что их войска следили за кораблями стран, пока они там находились.

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Китайские военные считают, что США и Канада пытаются спровоцировать проблемы. Таким образом они ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Они также заявили, что Тайвань является их территорией.

Тайвань – это часть территории Китая. Театральные силы всегда поддерживают высокую боевую готовность и решительно противостоят всем угрозам и провокациям,

– говорится в сообщении.

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