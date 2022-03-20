Китай отрицает поставку вооружения России, – посол КНР

Российские оккупанты после столкновения с сопротивлением украинской армии попросили у Китая оружие для продолжения войны против Украины. В КНР открещиваются от поставок оружия путинской орде.

Китай отверг обвинения

Соответствующее заявление сделал посол Китая в США Цинь Ган. Он отрицает слухи о том, что КНР направляет России вооружение.

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Цинь Ган назвал информацию о поставках оружия из Китая в Россию дезинформацией. По его словам, КНР предоставляет россиянам продукты, медикаменты и т.д.

Существует дезинформация о том, что Китай оказывает военную помощь России. Мы отвергаем это. Китай отправляет продукты питания, медикаменты, спальные мешки и детские смеси, а не оружие и боеприпасы любой стороне,

– заявил посол.

Ган утверждает, что Китай способствует мирным переговорам и призывает прекратить боевые действия на территории Украины.

Заметим, что 18 марта президенты Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден провели переговоры на фоне российско-украинской войны и информации, что Россия просит у КНР оружие.

Китайский лидер назвал войну, которую Россия развязала против Украины, "украинским кризисом". Говоря о войне, он сказал, что она "ни в чьих интересах".

Ранее посол Цинь Ган опроверг слухи, будто Китай заранее знал о намерении России напасть на Украину.

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