Вполне вероятно, что ответный удар по Израилю все-таки будет. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что вряд ли он приведет к серьезным последствиям.

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Какой будет роль Китая

Не стоит переоценивать масштабы атаки со стороны Ирана. Ведь в апреле 2024 года страна массированно обстреляла Израиль, но фактически ни одна воздушная цель не долетела. Так построена система их защиты.

Но, думаю, Иран все-таки что-то сделает. Им нужен результат, картинка, поэтому, возможно, это будет удар по военной базе, аэродрому, или кораблю, чтобы показать, что за Ганию отомстили,

– рассказал политолог.

Он добавил, что Китай может предоставить разрешение на ограниченный удар по Израилю, но не более. Ведь ему не выгодна полномасштабная война на Ближнем Востоке. Тогда придется непосредственно участвовать в конфликте.

К тому же и сам Иран не выглядит готовым к войне, ведь понимает, каким сложным будет противостояние с ядерной державой, которой является Израиль. Поэтому в ситуации немало нюансов, которые следует учитывать.

Напомним, что отношения между Ираном и Израилем обострились 31 июля 2024 года после убийства в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании. Иран обещал ответить и сообщил о подготовке к удару.