Огромная хакерская программа: ФБР обвинило Китай в массовом похищении данных американцев

В США обвинили Китай в похищении данных американцев. Федеральное бюро расследований заявляет об очень больших объемах и угрозе нацбезопасности.

Хакерская программа Китая является самой большой в мире. Об этом заявил директор ФБР США Кристофер Рэй на ежегодных слушаниях Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей.

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По словам Рэя, китайские хакеры украли больше личных и деловых данных американцев, чем все остальные страны вместе взятые. Поэтому США обеспокоены национальной безопасностью.

Это касается Tik Tok

Рэй назвал распространение TikTok и его материнской компании ByteDance одной из главных проблем разведки. Китайское правительство может собирать данные о миллионах пользователей и контролировать программное обеспечение миллионов устройств.

Байден встретился с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден 14 ноября встретился с президентом Китая Си Цзиньпином на Бали, во время саммита стран Большой двадцатки.

Они отметили, что страны будут продолжать политику конкуренции, но будут сотрудничать для решения транснациональных вызовов, Байден подчеркнул, что США беспокоят действия Китая в Синьцзяне, Тибете, Гонконге и Тайване.

Среди других тем была война России против Украины.

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