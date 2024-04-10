Прежде всего Поднебесной выгодно сотрудничество с США, в то же время Россией она только пользуется. Подробнее 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

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Китай дождался пока Россия попадет в капкан

Российский оппозиционер отметил, что Китай взаимодействует сразу со всеми странами. Однако основным его партнером является Америка, без которой Пекин не сможет должным образом торговать. Кроме этого, между странами присутствуют широкие культурные связи и большая миграция.

Поэтому говорить, что Россия для Китая является приоритетом будет неправдой. Пекин цинично пользуется ситуацией, в которую Путин сам себя загнал. Китай выкачивает из России все, что может,

– подчеркнул Мурзагулов.

При этом Поднебесная может съездить в Москву и о чем-то договориться, поехать в Европу и разыграть выгодное для себя предложение. Даже когда Си Цзиньпин в последний раз общался с Владимиром Путиным, было видно "кто здесь папа".

Поэтому Путину не стоит ожидать какой-то большой дружбы, что Си бросится его защищать, когда мир решит окончательно сбросить диктатора,

– подчеркнул Ростислав Мурзагулов.

Китаю нужна стабильность на своих границах и российские ресурсы. Путин жаловался, что "коварный Запад" выкачает из России все запасы. План реализовался, но поступил так "коварный Восток", дождавшись пока Кремль залезет в капкан.

Отношения Китая и России: кратко