СВР выяснила, что Китай поставляет порох и спецхимию на военные заводы России

Китай поставляет России компоненты, которые имеют военное назначение. Речь идет о поставках пороха, спецхимии, станков и оборудования на по меньшей мере 20 российских военных заводов.

Соответствующую информацию сообщил руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью Укринформу в воскресенье, 25 мая, передает 24 Канал.

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Как Китай поставляет России порох и спецхимию

Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения. Мы имеем подтвержденные данные по 20 российским заводам,

– рассказал руководитель СВР.

По его словам, в течение 2024 – 2025 годов зафиксировали не менее 5 случаев авиационного сотрудничества между Китаем и Россией. В частности, как он говорит, Москва получала оборудование, запасные части и техническую документацию.

Кроме того, Олег Иващенко отметил, что в шести эпизодах зафиксировали большие объемы поставок спецхимии. По данным СВР, по состоянию на начало 2025 года до 80% критической электроники для российских дронов имело китайское происхождение.

В то же время в отдельных случаях речь шла поставки через третьи страны, использование фирм-прокладок, подмены названий или фальсификацию происхождения грузов. О том, что Китай поставляет России оружие, в частности порох и артиллерию, сообщали и раньше.