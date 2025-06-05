Россия планирует изготовить 2 млн FPV-дронов за 2025 год с помощью Китая, –разведка
- Россия планирует изготовить 2 млн FPV-дронов до 2025 года с помощью китайских комплектующих, несмотря на санкции.
- Китай поставляет России ключевые запчасти для дронов, используя подставные компании для обхода экспортного контроля.
Украинская разведка заявила, что россиянам активно поставляют запчасти китайские производители, несмотря на санкции. Это позволяет России наращивать темпы производства и атаковать украинскую ПВО новыми волнами беспилотников.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Службы внешней разведки Украины Олега Александрова в комментарии Politico. Россия планирует существенно нарастить производство ударных беспилотников и уже в 2025 году изготовить не менее 2 миллионов FPV-дронов.
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Китай помогает России в обход санкций
Украинская разведка сообщает, что реализовать этот план стране-агрессору помогает Китай, в частности поставкой ключевых комплектующих.
По словам Александрова, РФ активно получает из Китая запчасти к дронам, в частности двигатели, микросхемы, оптические системы, навигацию и даже антенны. Для обхода экспортного контроля применяются подставные компании и замены названий. Официально Китай придерживается международных правил, однако на практике поддерживает военное производство России.
Кроме FPV-дронов, в 2025 году Кремль намерен изготовить еще 30 тысяч дальнобойных беспилотников и столько же дронов-обманок, которыми россияне истощают украинскую ПВО.
Представитель Службы внешней разведки отметил, что Россия догоняет Украину в технологиях БпЛА благодаря большим финансовым ресурсам и заводам, расположенным далеко от зоны боевых действий. Он добавил, что Кремль имеет критическую зависимость от Китая в поставках почти всех важных компонентов для дронов.