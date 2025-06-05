Россия планирует изготовить 2 млн FPV-дронов за 2025 год с помощью Китая, –разведка

Украинская разведка заявила, что россиянам активно поставляют запчасти китайские производители, несмотря на санкции. Это позволяет России наращивать темпы производства и атаковать украинскую ПВО новыми волнами беспилотников.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Службы внешней разведки Украины Олега Александрова в комментарии Politico. Россия планирует существенно нарастить производство ударных беспилотников и уже в 2025 году изготовить не менее 2 миллионов FPV-дронов.

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Китай помогает России в обход санкций

Украинская разведка сообщает, что реализовать этот план стране-агрессору помогает Китай, в частности поставкой ключевых комплектующих.

По словам Александрова, РФ активно получает из Китая запчасти к дронам, в частности двигатели, микросхемы, оптические системы, навигацию и даже антенны. Для обхода экспортного контроля применяются подставные компании и замены названий. Официально Китай придерживается международных правил, однако на практике поддерживает военное производство России.

Кроме FPV-дронов, в 2025 году Кремль намерен изготовить еще 30 тысяч дальнобойных беспилотников и столько же дронов-обманок, которыми россияне истощают украинскую ПВО.

Представитель Службы внешней разведки отметил, что Россия догоняет Украину в технологиях БпЛА благодаря большим финансовым ресурсам и заводам, расположенным далеко от зоны боевых действий. Он добавил, что Кремль имеет критическую зависимость от Китая в поставках почти всех важных компонентов для дронов.