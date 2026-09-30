Как рассказал в эфире 24 Канала израильский журналист Цви Зильбер, Тегеран на данный момент исчерпал ресурсы для военной поддержки группировки в Йемене. По данным The Wall Street Journal, именно китайская сторона теперь снабжает боевиков запчастями и новейшими технологиями.

Изменение баланса сил

Прямая военная помощь йеменским боевикам кардинально меняет дипломатическую расстановку сил в регионе. "Если Китай продает хуситам оружие, это означает, что он идет в лоб в лоб с Саудовской Аравией и другими богатыми государствами Персидского залива, с которыми ранее пытался выстроить партнерские отношения",

– Зильбер, журналист.

На фоне этой напряженности в Абу-Даби продолжаются интенсивные закрытые консультации между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Арабские страны склоняются к более жестким мерам против иранского режима, тогда как официальное правительство Йемена при финансовой поддержке Эр-Рияда объявило о срочной мобилизации. От нестабильности серьезно страдает и Египет, который несет колоссальные убытки из-за падения трафика в Суэцком канале.

Надежды Тегерана и угроза для Украины

Оказавшись в международной изоляции, иранские власти пытаются выиграть время до промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Журналист предполагает, что изменение политического ландшафта в Вашингтоне может иметь серьезные последствия для глобальной безопасности. "Если Дональд Трамп потеряет большинство и состоится импичмент, президентом США станет Джей Ди Венс. Для Израиля и Украины это будут очень плохие новости, поскольку Венс – убежденный изоляционист",

– Зильбер, эксперт.

К слову. Полное интервью с Цви Зильбером читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что Пекин также активно поддерживает российскую агрессию. В частности, Китай передает России автономные дроны с искусственным интеллектом. В то же время китайские власти не спешат оказывать давление на Владимира Путина с целью прекращения войны, поскольку слабая Россия выгодна КНР благодаря доступу к дешевым энергоресурсам.