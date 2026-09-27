О передаче таких технологий агрессору в эфире 24 Канала рассказал ветеран морской пехоты США Мэтью Сэмпсон. По его словам, современное поле боя стремительно меняется, ведь компьютеры берут на себя управление большинством боевых операций. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на заявления о нейтралитете, Пекин вместе с Северной Кореей и Ираном прямо поддерживает российскую агрессию.

Как работают новые дроны

Россия сознательно использует эти новейшие разработки для совершения военных преступлений против гражданского населения Украины. Недавно об этой угрозе предупреждал Владимир Зеленский. Глава государства подтвердил, что враг получил беспилотники, способные проникать через оконные проемы и выжидать появления людей в комнате.

Все больше устраняется человеческий фактор, позволяя компьютерам управлять большей частью боевых операций,

– Мэтью Сэмпсон, ветеран морской пехоты США.

Он добавил, что единственным способом противодействия этой угрозе является укрепление технологического сотрудничества между Украиной и западными союзниками для разработки эффективных контрмер.

Скрытая поддержка из Пекина

Помимо самих беспилотников, китайская сторона помогает Москве с другими высокотехнологичными решениями. В частности, Пекин близок к завершению разработки систем спутниковой связи для оккупантов, которые являются аналогами технологии Starlink. Это позволит российским военным значительно точнее координировать свои удары по украинской территории.

Обратите внимание. Полную версию интервью с американским морским пехотинцем Мэтью Сэмпсоном читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Китай также тайно поставляет химические вещества для изготовления ударных БПЛА, а китайские специалисты участвуют в испытаниях российского оружия. Напомним, ранее мы писали, что западные страны пока оказались не готовы к массированным атакам подобных беспилотников, поэтому Украине приходится самостоятельно искать решения для перехвата новых реактивных дронов.