Про передачу таких технологій агресору в ефірі 24 Каналу розповів ветеран морської піхоти США Метью Самсон. За його словами, сучасне поле бою стрімко змінюється, адже комп'ютери перебирають на себе керування більшістю бойових операцій. Експерт наголосив, що попри заяви про нейтралітет, Пекін разом із Північною Кореєю та Іраном прямо підтримує російську агресію.

Як працюють нові дрони

Росія свідомо використовує ці новітні розробки для воєнних злочинів проти цивільного населення України. Нещодавно про цю загрозу попереджав Володимир Зеленський. Глава держави підтвердив, що ворог отримав безпілотники, які здатні проникати через віконні отвори та чекати на появу людей у кімнаті.

Усувається все більше людського аспекту, дозволяючи комп'ютерам керувати більшою частиною бойових операцій,

– Метью Самсон, ветеран морської піхоти США.

Він додав, що єдиним шляхом протидії цій загрозі є посилення технологічної співпраці між Україною та західними союзниками для створення ефективних контрзаходів.

Прихована підтримка від Пекіна

Окрім самих безпілотників, китайська сторона допомагає Москві з іншими високотехнологічними рішеннями. Зокрема, Пекін близький до завершення розробки систем супутникового зв'язку для окупантів, які є аналогами технології Starlink. Це дозволить російським військовим значно точніше координувати свої удари по українській території.

Зверніть увагу. Повну версію інтерв'ю з американським морпіхом Метью Семпсоном читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Китай також таємно постачає хімічні речовини для виготовлення ударних БпЛА, а китайські фахівці беруть участь у випробуваннях російської зброї. Нагадаємо, раніше ми писали, що західні країни наразі виявилися не готовими до масованих атак подібних безпілотників, тому Україні доводиться самостійно шукати рішення для перехоплення нових реактивних дронів.