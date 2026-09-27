Колишній снайпер морської піхоти США та доброволець Міжнародного легіону Метью Семпсон дав ексклюзивне інтерв'ю для 24 Каналу, у якому оцінив провал російських планів у війні, удари по російській енергетиці, роль Китаю в підтримці Кремля та очікування від зимової кампанії.

Серед найгостріших тез розмови – можливі відключення електроенергії в Москві через успішні удари українських дронів, оцінка слабкості російської ППО та враження Семпсона від нещодавньої адвокаційної роботи у Вашингтоні.

Текстова версія інтерв'ю Софії Назаренко з колишнім морпіхом США Метью Семпсоном – на сайті 24 Каналу.

Інтерв'ю з Метью Семпсоном: дивіться відео

Наскільки Росія далека від своїх цілей у війні

Я хочу почати із заяви російського диктатора Володимира Путіна після парламентських виборів у Росії, зверненої до російських військ на передовій. Він сказав, що росіяни нібито вірять у військових, їхню поразку та їхню перемогу. Він також сказав, що не сумнівається, що Росія досягне цілей, поставлених російською владою, у межах так званої спеціальної військової операції, а насправді – повномасштабної війни проти України. А вчора Володимир Зеленський заявив, що лише з початку цього року Росія втратила у війні проти України більше солдатів, ніж населення однієї країни. Мені просто цікаво, наскільки Росія далека від досягнення своїх цілей?

Ми знаємо, що Росія багато разів продовжувала власні терміни захоплення певних територій в Україні. Здається, ми говорили про це навіть під час мого останнього спілкування з вами в студії, що перемога з українського боку вже повністю завершена, а поразка з російського боку вже гарантована, і це просто реальність.



Знищена російська техніка на Донбасі / Фото – Генштаб

Можливо, знадобиться деякий час, щоб такі люди, як Путін, зрозуміли, що вони повністю програли цю війну та що вони програли давно.

Що стосується російського народу, то він зазвичай не має доступу до тієї ж інформації, що й ви. Їм насправді говорять лише те, що Кремль хоче, щоб вони почули.

Ми знаємо, що Кремль відомий тим, що не ділиться правдивою чи точною інформацією зі своїм народом чи зі світом. Це постійна проблема, яку ми спостерігаємо в Росії, і я вважаю, що це велика перевага для нашої сторони в цій боротьбі – знати, що наш ворог не здатний або не бажає зрозуміти реальність, у якій він живе.

Ми живемо в реальності, і ми здатні реагувати на позитивні та негативні моменти, які відбуваються щодня протягом цієї війни. Росія не здатна на це. Вони не бажають цього робити. Вони не хочуть мати справу з правдою. Вони хочуть мати справу з обманом та брехнею, і це допоможе забезпечити їхнє повне падіння.

Це те, що буде дуже добре для України, для Сполучених Штатів та всіх західних країн, які дійсно хочуть жити в мирі.

Чому Москва відмовляється від енергетичного перемир'я

Ми всі знаємо, що Росія горить через чудову роботу українських безпілотників. Навіть нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною промисловістю, та закликав Москву припинити свою нескінченну війну проти України. Нещодавно відбулися дискусії між Марко Рубіо та Сергієм Лавровим щодо можливого припинення вогню в енергетиці між Росією та Україною. І тоді, на жаль, остаточна відповідь Кремля була "ні". На вашу думку, чому Москва відмовляється від цього енергетичного перемир'я? І чи вважаєте ви, що це для росіян сьогодні дуже важливо?

Для них, я вважаю, це дуже важливо. Однак вони не здатні цього зрозуміти. Вони не здатні знову зрозуміти цю реальність.

Важливо. Уже в жовтні відбудуться тристоронні переговори за участю української, американської та російської делегацій. На порядку денному стоятимуть питання припинення атак на енергетику, безпеки на морі та загального завершення бойових дій.

Це один із недоліків російського мислення: вони настільки застрягли в радянському способі мислення, що не хочуть і не можуть говорити про те, що є правдою. Я вважаю, що вони навмисно відмовляються мати справу з чимось на кшталт припинення вогню, бо тоді це також означало б, що їм доведеться визнати, що у них є слабкість.

Весь світ бачить, що у них є суттєва величезна слабкість, що вони не здатні захистити власне небо. Вони не здатні захистити небо над своєю столицею Москвою, і вони не можуть захистити свої власні нафтопереробні заводи, які є величезною частиною російської економіки.

Вони продають свої енергетичні ресурси різним країнам світу. Це було одне з питань, які ми нещодавно обговорювали у Вашингтоні, щодо законопроєкту про санкції проти Росії, який нещодавно було підписано. Він атакує здатність Росії продавати свої енергетичні ресурси.

Але в Росії цілком нормально ігнорувати правду, брехати про свої можливості, брехати про свої наміри та не визнавати власних вразливостей, що знову ж таки є величезною перевагою для нас. Це те, що дуже допомогло нашій стороні – те, що Росія є їхнім найгіршим ворогом, і це дуже узгоджується з ними.

Але чи підтримуєте ви заяву Дональда Трампа про те, що він просить українську сторону припинити бомбардування та атаки на російські нафтопереробні заводи? Наскільки я розумію, їхнє головне занепокоєння – це зростання цін на нафтових ринках.

Ніхто з нас не любить платити вищі ціни за речі. Однак, щоб Сполучені Штати публічно виступили та зробили заяву про те, що, як я розумію, Росія не в змозі захистити себе...

Щоб Сполучені Штати вийшли та сказали, що було б чудово, якби Україна припинила атакувати деякі з цих нафтопереробних заводів усередині Росії, – це також говорить про те, що ми розуміємо, що Росія дуже мала, дуже слабка і не здатна захистити себе.

Тому ми маємо чемно запитати інші країни: чи можете ви допомогти Росії, бо Росія не може допомогти собі? Я думаю, що це дуже важлива заява, зроблена зі Сполучених Штатів, особливо для такого президента, як президент Сполучених Штатів, який доносить це повідомлення про те, що Росія настільки слабка, що нам потрібно попросити Україну допомогти з цією проблемою.

Позиція Трампа, роль Китаю та нові дронові технології

Росія справді слабка, і тепер Росія намагається отримати певну підтримку від своїх, можливо навіть прихованих, союзників. Наприклад, нещодавно Володимир Зеленський в інтерв'ю сказав, що Китай вже ділиться новими технологіями з Росією, зокрема технологією, яка дає змогу дронам проникати в будівлі через вікна, чекати на людей всередині, а потім атакувати цих людей. Що саме це означає на практиці, наскільки передова ця технологія та чи можемо ми після дронів "Шахед" зіткнутися з масованим використанням такої технології в Україні?

Ми вже бачимо аспекти цього на місцях у різних регіонах, і ми знаємо, що Китай дуже відкрито підтримує Росію. Китайці кажуть, що вони нейтральні, але ми чітко знаємо, що вони зовсім не нейтральні в цій боротьбі.



Зустріч Путіна та Сі в Китаї / Фото – Getty Image

Вони підтримують Росію багатьма різними способами, так само як Північна Корея та Іран підтримують Росію. Отже, це спільна проблема, яка триває вже досить давно.

Ми могли спостерігати, як поле бою розвивається протягом останніх кількох років, стаючи все більш залежним від дронів, все більше залежним від автономності цих дронів, що використовують штучний інтелект, маючи все менше і менше людського зв'язку з фактичними вбивствами, що відбуваються на полі бою, включаючи бої з реальними військовослужбовцями та солдатами, а також вбивства цивільних осіб.

Ми знаємо, що Росія любить навмисно атакувати цивільних осіб в Україні, і це величезна проблема з воєнними злочинами та багатьма іншими речами, і це багато показує нам про те, ким насправді є російський народ.

Що стосується технологій, то це те, в чому ми постійно розвиваємося протягом останніх кількох років, усуваючи все більше людського аспекту на полі бою та дозволяючи все більшій кількості комп'ютерів та штучного інтелекту керувати більшою частиною бойових операцій.

Я вважаю, що це дуже важливо. Чим більше Сполучені Штати та західні союзники співпрацюють з Україною, тим краще ми зможемо зробити нашу сторону набагато сильнішою в цьому питанні та працювати над способами боротьби з цією проблемою, знаючи, що Росія та Китай співпрацюють разом з деякими іншими країнами, зокрема Північною Кореєю та Іраном.

Це точно те, що все ще постійно розвивається. Я не вважаю це масштабною загрозою в найближчому майбутньому, але це точно те, над чим західна сторона разом з Україною наполегливо працює, щоб знайти способи боротьби з усім цим.

Щоб ми все ще могли працювати над тим, щоб зберегти перевагу в цій боротьбі, яка має все менше і менше людської взаємодії та більше автономії з дронами та машинами, які ведуть бойові дії.

Справді, нині у США відбувається історична зустріч між президентом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном, який прибув сюди вперше за десять років. Чесно кажучи, вчора Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа надіслати китайському лідеру конкретну записку з проханням зупинити війну або хоча б вплинути на рішення Росії продовжувати ці бойові дії. Чи вважаєте ви, що Дональд Трамп має достатньо влади, щоб зробити щось, що дійсно підштовхне Китай до миру?

Існує реальна ймовірність цього, особливо з огляду на законопроєкт, який Дональд Трамп підписав минулого тижня. Це був законопроєкт про санкції проти Росії.

Саме для цього я та багато інших нещодавно їздили до Вашингтона та виступали за його ухвалення. У ньому також фігурувало ім'я Ліндсі Грема, сенатора, який нещодавно помер після своєї останньої поїздки до України. Щось, з чим ми не можемо виключати вбивства з боку Кремля у цьому питанні.

Але цей законопроєкт також надає президенту більше повноважень та можливостей для боротьби з тими, хто веде справи з Росією та уникає російських санкцій, зокрема Китай, який очолює цей список. Китай постійно є одним із найбільших покупців російської нафти та газу. І це проблема для всіх нас.

Але це дає президенту Сполучених Штатів більше повноважень для запровадження більших тарифів для таких людей, як Китай. Тож я вважаю, що це дуже добре.

Нещодавно у Вашингтоні ми провели деяку адвокаційну та лобістську діяльність, де поділилися деякими з цих повідомлень з нашими членами Конгресу. Ми хочемо, щоб президент США мав якомога більше інструментів для взаємодії з президентом Китаю, коли ця зустріч відбудеться, бо ми знали, що вона відбудеться дуже скоро.

Ми хотіли, щоб президент мав більше важелів впливу у своєму розпорядженні, щоб справді розв'язати це питання з Китаєм та стверджувати більший вплив на Китай та його партнерство з Росією. Я думаю, що це те, що ми, люди, зробили багато, щоб переконатися, що президент має ці повноваження та інструменти.

Президент повинен використовувати своє найкраще судження на цей момент, щоб побачити, як найкраще застосувати ці інструменти для того, що найкраще для Сполучених Штатів, України та наших західних союзників.

Чого чекати від зимової кампанії на фронті

Метью, давайте також поговоримо про зимову кампанію на передовій. Чого ви очікуєте протягом цих місяців, до перших заморозків, і чи вважаєте ви, що після тієї зустрічі в США Дональд Трамп розуміє, що Україна нині перемагає?

Я вважаю, що так, особливо коли президент Сполучених Штатів просить Україну: "Будь ласка, припиніть атакувати конкретні цілі всередині Росії". Тому що Росія сама не може їх захистити.



Російські аеропорти постійно припиняють роботу через українські дрони / Фото – РосЗМІ

Також, нещодавно до Москви прилетів американський директор ЦРУ, і я знаю, що ми також говорили про це в студії, що навіть це потрібно координувати через Україну через те, наскільки небезпечне небо над Москвою, і Москва не в змозі захистити своє власне небо.

Я думаю, що це надзвичайно важливо і дуже корисно для нашої сторони, де ми працюємо разом пліч-о-пліч з українським урядом та нашими західними союзниками, щоб надати більше сили Україні, що, на нашу думку, допомагає нам наблизитися до завершення війни.

З іншого боку, Росія просто не зацікавлена в припиненні цієї війни взагалі, якщо вона не збирається отримати фактично всю українську територію, що, як ми знаємо, не є чимось, що є предметом переговорів ні для нас, ні для української сторони.

Тож я вважаю, що це досить важливо. Просто спостерігати, як ці структури працюють разом, американська та українська сторони, – це вражає. Просто спостерігати, як ці партнерства розширюються.

Я вважаю, що американське керівництво неймовірно добре розуміє, що Україна перемагає. Україна вже перемогла. Україна є надійним місцем для інвестування в наше майбутнє – не лише в цінні папери, а й у права на корисні копалини, у відновлення української інфраструктури, поки війна триває та після того, як ми досягнемо остаточного завершення цієї війни.

Під час мого нещодавнього перебування на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні було сильніше відчуття, що Україна перемагає. Україна більше не вважається благодійною справою.

Ми повинні їм допомагати, але натомість ми можемо дуже добре зробити, маючи ці партнерства з Україною. Справді круто бачити цей шлях трансформації. З мого першого візиту до Вашингтона у 2024 році до минулого тижня відбулися дуже величезні зміни.

Це колосальна різниця в тому, як члени Конгресу реагують на реальність того, що відбувається з цією нинішньою війною.

Я хочу поговорити про цей саміт за мить, але спочатку я хочу висвітлити ситуацію на місцях, бо я просто хочу нагадати всім нашим глядачам: нещодавно ви відвідали Україну, а також Паризький регіон, ви зустрілися з українськими солдатами, вашими колегами, і ви насправді знаєте про ситуацію на місцях краще за будь-кого. Тож розкажіть нам, що відбувається, тому що під час літньої кампанії російські війська мали лише одну головну політичну мету – досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, так званого регіону Донбасу. Це була мінімальна мета, але максимальна, звичайно, була мета просування до Запоріжжя. Проте ми всі знаємо, що всі ці плани провалилися. Тож які ваші очікування на наступні кілька місяців? Чого нам чекати від російського боку і що вони насправді здатні зробити?

Росіяни насправді фантастично справляються з невдачами. Те, що ми бачимо, як вони зазнають невдач знову і знову, – це історично. Ми спостерігаємо, як вони щодня зазнають невдач на передовій. І це те, чого ми можемо очікувати найближчим часом.

Ми можемо очікувати від Росії їхньої невдачі.

Коли я нещодавно був на передовій у Запорізькій області, серед інформації, яку я зміг зібрати, були дані, що співвідношення вбитих до смертей на нашій стороні становить приблизно один до семи. Це означає, що на кожного українського чи іноземного бійця, який гине на передовій у Запорізькій області, припадає приблизно сім російських життів.

Тож це непоганий обмін одного нашого на сім їхніх. Хоча Росія має більшу кількість бійців і може вмістити більше людей у цю боротьбу, я не вірю, що вони зможуть підтримувати кількість один до семи в такому співвідношенні.

Знову ж таки, вони фантастично справляються з невдачами. Здається, вони дуже наполегливо працюють, щоб зазнавати більше невдач щодня, і це те, що нам дуже вигідно.

Отже, з наближенням зими ми побачимо більше такого. Ми побачимо, що, ймовірно, більше російських солдатів будуть відкинуті на передову, і, можливо, це співвідношення 1 до 7 може зрости до чогось близького до 1 до 10, тобто один український солдат на кожні 10 російських солдатів.

Я думаю, що це може бути реалістичною реальністю, коли ми наближаємося до фактичного початку та основної частини зими пізніше цього року. Тож, я думаю, це те, що ми побачимо, рухаючись вперед.

Чи можливі відключення електроенергії в Москві

Давайте також поговоримо про зиму, і ми знаємо, що росіяни точно бомбардуватимуть українську енергетичну інфраструктуру. Принаймні тепер це зрозуміло. Вони не хочуть припинення вогню, можливо, з єдиної причини – щоб тероризувати мирних жителів в Україні та створити ці важкі умови під час холодної зими. Але вчора Володимир Зеленський сказав дуже цікаву думку про те, що, мабуть, сьогодні зима може бути загалом на українській стороні. Чи очікуєте ви ударів у відповідь з української сторони та відключення електроенергії в Москві?

Звичайно. Я думаю, що це, безумовно, дуже реалістично. Дивлячись на те, що, як ми бачимо, відбувається ця зима, вона не повинна бути такою ж суворою, як минула.

Минула зима, я думаю, була найхолоднішою зимою, яку Київ пережив приблизно за 14 років. Це досить показово. Деякі люди померли у своїх домівках просто через те, що не було опалення, світла протягом значної частини дня.

З того, що ми бачимо завдяки відкритим повідомленням, цієї зими, видається, буде не так холодно, тому це буде добре для нас.

Однак Україна була більш ефективною у влучанні в російську інфраструктуру та речі, які все ще підпадають під військові цілі. Тож, на мою думку, дуже реалістично уявити, що Москва може переживати поступові відключення електроенергії, дуже подібні до тих, що переживають Київ та інші міста вже багато років.



Блекаут у Москві / Фото – Shutterstock

Це знову ж таки буде відкритою заявою світові про те, наскільки слабка, яка мала, наскільки вразлива Росія, і що Росія гарантувала свій провал через нездатність просто захистити небо над столицею, просто небо над Росією загалом. Це дуже-дуже послідовно, і російська сторона постійно погіршується і просто не може жити в реальності.

Немає способу покращити ситуацію, якщо не можеш жити в реальності. Тож це буде перевагою для нашої сторони.

Це буде прикро для пересічного громадянина Росії, який насправді не має уявлення, що відбувається, але я думаю, що це наблизить нас до кінця цієї війни досить масштабним чином, і це те, чого я з нетерпінням чекаю.

Підсумки саміту дій щодо України у Вашингтоні

Давайте також поговоримо про саміт дій в Україні. Ви вже згадали про дуже позитивні результати, дуже позитивні відгуки, а також про перспективи та волю народу, що Україна справді виграє цю війну. Отже, які головні результати, особливо для вас? Чи вважаєте ви, що саміт був таким хорошим, як ви очікували?

Безумовно. Це дев'ятий саміт дій щодо України. Я був на ньому вп'яте, і одним з головних питань, які ми просуваємо цього разу, був законопроєкт про санкції проти Росії.

Це те, на якому було ім'я сенатора Ліндсі Грема, тому що це те, що він вже просував до своєї нещодавньої смерті. І було справді чудово бути хоча б невеликою частиною того, щоб це проштовхнуло Палату представників.

Було потрібно два голоси, щоб цей законопроєкт повністю ухвалився та був на шляху до Білого дому. І один з цих голосів був 214 голосами "за" та 211 голосами "проти". Отже, його ухвалили з перевагою в три голоси.

Зверніть увагу. Політолог Вадим Денисенко в авторській колонці на 24 Каналі пояснює, чому немає чого особливо радіти ухваленню закону Ліндсі Грема. Читайте про це – за посиланням.

Це надзвичайно важливо, що я та сотні інших поїхали до Вашингтона, щоб лобіювати та виступати перед нашими членами Конгресу, щоб поділитися нашими поглядами, поділитися нашим голосом з нашими представниками в уряді, поділитися тим, що це те, чого ми хочемо, що ми підтримуємо.

Ось деяка інформація, якої ви, можливо, ще не маєте, і яка перевага це має для американського народу та наших західних союзників. Те, що законопроєкт було прийнято лише з перевагою в три голоси, показує, що, на мою думку, ми значною мірою відповідальні за те, щоб це сталося.

Справді круто бачити надзвичайну підтримку з боку республіканської сторони Палати представників у досить великому масштабі. Президент Трамп також кілька разів голосно заявляв, що хоче, щоб підтримка цього законопроєкту збільшилася. Він хотів, щоб його було прийнято. Тож це, безумовно, допомогло з боку республіканців.

І знову ж таки, його було прийнято за такий короткий проміжок часу, попри на той короткий час, який ми всі мали у Вашингтоні. Я був там близько тижня. Деякі люди були там лише кілька днів.

Але ми змогли достатньо голосно підняти наші голоси, щоб провести цей законопроєкт через два голосування, поставити його на стіл президента, і до кінця тижня він підписав його як закон.

Побачити, як швидко працює цей процес, було неймовірно. Чудово бачити, як так багато людей з усіх куточків Сполучених Штатів та різних куточків світу приїжджають до Вашингтона, щоб поділитися своїм голосом.

Ми можемо представляти всі 50 штатів та одну з наших територій – Пуерто-Рико. У нас там були мами "Золотої зірки" – американські матері, чиї сини загинули в Україні, воюючи на передовій.

У нас там були українські солдати, які воювали на передовій, були поранені, але повернулися та поділилися своїми історіями. І так багато інших українських американців та людей, які просто бачать, що це боротьба за свободу та суверенітет, і не лише України чи Росії, а просто боротьба за вільний світ, дуже схожа на те, що ми пережили під час Другої світової війни в 40-х роках.

Було фантастично бути частиною цього. Я з нетерпінням чекаю продовження цієї адвокації наступного року у Вашингтоні та можливості об’єднати всіх цих людей разом, щоб висловити єдиний голос: ось законопроєкти, які ми хотіли б бачити підтриманими в Конгресі, спостерігати, як вони проходять через Конгрес, проходять процес розгляду, а потім потрапляють на стіл президента та підписуються як закон.

Це був надзвичайно історичний момент для всієї роботи, яка спрямована на те, щоб пересічний громадянин доніс свій голос до своїх членів у Конгресі. Тож було дуже захопливо бути частиною цього, і для мене честь працювати з такою кількістю чудових людей з багатьох різних штатів або зі Сполучених Штатів.