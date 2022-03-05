Китай повышает свой оборонный бюджет и активизирует обучение

Китай прогнозирует рост своих расходов на оборону в 2022 году на 7,1%. По информации СМИ, это – самый быстрый темп в течение последних трех лет.

Это происходит, поскольку президент Джо Байден пытается укрепить позиции США в Индо-Тихоокеанском регионе, пояснили в Bloomberg.

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Что говорит китайское правительство

В 2022 году военные расходы увеличатся до 1,45 триллиона юаней, а это – 229 миллиардов долларов. Такая цифра указана в новом отчете Министерства финансов. Китайский премьер-министр Ли Кэцян подчеркнул, что правительство на всех уровнях должно оказывать сильную поддержку развитию национальной обороны и вооруженных сил. Мол, важно, "чтобы единство между военными и правительством, а также военными и народом оставалась незыблемым".

"Мы усилим военную подготовку и боевую готовность", – заявил Кэцян. В то же время он подчеркнул необходимость защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Китая".