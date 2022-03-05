Це відбувається, оскільки президент Джо Байден намагається зміцнити позиції США в Індо-Тихоокеанському регіоні, пояснили у Bloomberg.

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Що каже китайський уряд

У 2022 році військові витрати збільшаться до 1,45 трильйона юанів, а це – 229 мільярдів доларів. Така цифра вказана у новому звіті Міністерства фінансів. Китайський прем'єр-міністр Лі Кецян наголосив, що уряд на усіх рівнях повинен надавати сильну підтримку розвитку національної оборони та збройних сил. Мовляв, важливо, "аби єдність між військовими та урядом, а також військовими й народом залишалася непорушною".

"Ми посилимо військову підготовку та бойову готовність", – наголосив Кецян. Водночас він підкреслив необхідність захисту "суверенітету, безпеки та інтересів розвитку Китаю".

Зверніть увагу! В українському МЗС наголосили, що Китай готовий докладати зусилля для припинення війни на території України.