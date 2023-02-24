Новая игра: Китай может усилить поддержку России и передать сигнал США

Китай представил "мирный план". Но четких механизмов реализации перечисленных пунктов у него нет. Впрочем, все же есть некоторые положительные моменты для Украины.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Игорь Рейтерович. Он подчеркнул, что этим документом Китай решил показать свою позицию не только в отношении войны, которую Россия ведет в Украине, но и вообще всех военных конфликтов, которые в будущем могут возникнуть в мире, или есть сегодня.

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"В общем, он такой, которого мы ожидали. Там много очень общих фраз. Есть соответствующие нашему видению и в некоторой степени совпадающие с пунктами того плана, который озвучил Президент Украины Владимир Зеленский, по завершению войны в Украине", – сказал Рейтерович. .

Речь идет о суверенитете, территориальной целостности, не использовании ядерного оружия – это важный момент в случае разрешения каких-либо конфликтных ситуаций в состоянии войны.

"Там есть интересный пункт, что ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет другой страны. Это такой прямой намек в сторону России, которая очень любит говорить о том, что они войну против Украины начали, чтобы обеспечить собственную безопасность", – подчеркнул политолог.

Игорь Рейтерович прокомментировал главные тезисы "мирного плана" Китая: смотреть видео

"Мирный план" адресован США

Презентация этого "мирного плана" – попытка Китая выйти на глобальную геополитическую арену. И документ относится не к Украине или России, а больше к США, отметил Рейтерович.

"Они (Китай – 24 Канал) хотят играть большую роль фактически в строительстве новой системы международной безопасности и отношений. Понятно, что они будут ожидать заявления со стороны Украины, прежде всего со стороны США. Затем в зависимости от этих заявлений делать какие-то свои шаги и пытаться представить подробный взгляд на то, как этот план нужно реализовывать", – сказал эксперт-политолог.

Впрочем, с реализацией придется подождать, потому что "мирный план" содержит пункты, которые невозможно выполнить. К примеру, Россия не сделает главный шаг – не выведет войска из Украины. Если бы она это сделала, уже тогда можно было бы говорить о каких-то дальнейших шагах и привлечении Китая к определенным процессам.

"Я бы еще обратил внимание, там говорится о послевоенном восстановлении и фактически отмечена Украина. Китай говорит, что может участвовать в этом и это неплохое предложение. Но опять же все упирается в самый главный пункт – Россия должна прекратить войну, вывести все войска из нашей территории, которая признана по состоянию на 91-й год. И Китай хоть и не прямо, но об этом говорит", – подчеркнул Игорь Рейтерович.

Какая реакция россиян

По наблюдениям Игоря Рейтеровича, реакция россиян на "мирный план" неоднозначна. С одной стороны, они рассказывают, что Китай – их союзник. С другой стороны, вообще не цитируют некоторые положения документа, поскольку они противоречат всем целям и задачам, которые ставит перед собой Россия и непосредственно Владимир Путин.

"Мне кажется, что Россия попытается начать свою любимую игру, трактовать этот план так, как они считают нужным, не так как там написано. И вряд ли это сейчас приведет к какому-то серьезному усилению сотрудничества Китая и России с точки зрения реализации этих мирных инициатив", – отметил политолог.

Рейтерович не исключает, что в ближайшее время и Китай попытается поиграть в другую игру – как-то усилить поддержку России и передать сигнал США прислушаться к "мирному плану". Или поиграть в шантаж со странами-союзниками Украины, мол, Китай не только с мирными инициативами может выступать, но и России подыгрывать.

Предложение озвучено, теперь нужно посмотреть на реакцию сторон. Как раз реакция России поразит Китай и не очень приятно. Потому что они не смогут согласиться на этот план в полном его виде, потому что он предполагает соблюдение территориальной целостности.

– прогнозирует Игорь Рейтерович.

На старте дипломатические игры

Россия не сядет за стол переговоров здесь и сейчас, привлекая Китай как посредника, уверен политолог. Поэтому сейчас "начнутся дипломатические игры".

Это все может измениться, если Россия не прекратит эскалацию этим ядерным шантажом. Возможно, позиция Китая станет более радикальной по отношению к России. Потому что их этот вопрос очень сильно волнует, он не в интересах Китая вообще вспоминать возможность использовать ядерное оружие. их позиции могут разойтись и Китай может передавать другие приветы России", – резюмировал свои выводы политолог.

"Мирный план" Китая: реакция мира