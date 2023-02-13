Противостояние между США и КНР: каких заявлений от Китая ждут на Мюнхенской конференции

Очередная Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля 2023 года. К ней присоединится и Китай в лице главного дипломата Ван И.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он подчеркнул, что Китай – это глобальный игрок, от которого зависит не только экономическая состоятельность, но и безопасность социальных, экономических и военных мировых блоков.

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Появилась информация, что китайский дипломат Ван И с визитом прибудет в Европейский Союз и Россию. Также посетит Францию, Италию и Венгрию.

Европа ожидает заявлений Китая

По словам Вигиринского, если с официальным визитом отправится Ван И, это будет очень высоким уровнем представленности Китая. Ван И уже не министр иностранных дел, ныне он занимает должность в Коммунистической партии и отвечает за формирование внешней политики.

Политолог отметил, что от Китая зависят ожидания европейских стран по возможному военному противостоянию между США и Китаем в Южнокитайском море.

Как следствие они должны услышать друг друга, потому что пострадают все,

– убежден говорящий.

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Чего ждать от Китая

Политолог отметил, что Виктория Нуланд говорила, что от войны в Украине страдает рынок продовольствия, он убежден, что от войны за Тайвань или противостояния с Китаем пострадает 50% мировой торговли.

Вигиринский считает, что визиты Ван И могут убедить, что Китай не несет опасности Североатлантическому альянсу, или наоборот европейцы поймут, что имеют определенные обязательства по коллективной безопасности с США. Им нужно готовиться к возможному участию в этом противостоянии в перспективе 2 – 3 лет.

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