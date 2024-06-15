Китай в ООН призвал Украину и Россию к скорейшему началу мирных переговоров
Источник:China Times
Представитель Китая в ООН призвал Украину и Россию пойти "навстречу друг другу" и как можно быстрее начать мирные переговоры. Он также опроверг утверждение США, что Пекин поддержал войну, развязанную Россией.
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также обратился к международному сообществу. Он призвал отдать приоритет миру и человечности и активизировать усилия для содействия миру и переговорам.
Смотрите также Китай поставляет компоненты для производства российских БпЛА и ракет, – США в ООН
Как Китай пытается способствовать переговорам между Россией и Украиной
Шуан во время заседания Совета безопасности ООН 14 июня призвал Украину и Россию пойти "навстречу друг другу" и как можно быстрее начать мирные переговоры. Он подчеркнул, что оружие может прекратить войну, но не принесет длительного мира.
Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу друг другу и как можно быстрее начать мирные переговоры, чтобы достичь прекращения огня и положить конец боевым действиям,
– заявил он.
Представитель Китая также призвал международное сообщество отдать приоритет миру и человечности, активизировать усилия по содействию миру и переговорам, избегать усиления конфронтации, объединить усилия для преодоления негативных последствий войны и совместно работать над созданием условий для политического урегулирования.
Шуан отметил, что позиция Китая по Украине является "последовательной и четкой".
"Китай и в дальнейшем будет отстаивать объективную и беспристрастную позицию, поддерживать тесную связь со всеми сторонами, настойчиво убеждать и продвигать переговоры, прилагать неустанные усилия и играть конструктивную роль в содействии скорейшему политическому урегулированию украинского кризиса", – подчеркнул представитель Китая.
Китай ответил на обвинения в поддержке России в войне
Он также опроверг утверждение США о том, что Китай поддержал войну, развязанную Россией, и отметил, что даже после начала войны торговля между Америкой и Россией не прекращалась.
По словам Шуана, Китай всегда призывал к миру и содействию переговорам для политического урегулирования, не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролировал товары двойного назначения.
Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией соответствует правилам ВТО и рыночным принципам, не направлено против третьих сторон и не нарушает международное право. Фактически, после начала войны торговые обмены между США и Россией никогда не прекращались,
– подчеркнул он.
Шуан призвал США прекратить нападки и "очернение Китая на основании украинского вопроса", а также прекратить введение односторонних санкций против китайских предприятий.
Кислица раскритиковал в ООН "миротворческие предложения" Путина
- Представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратил внимание на так называемые "миротворческие предложения" Путина, подчеркивая, что Москва пытается дискредитировать мирные инициативы и запускать манипулятивные заявления.
- Он отметил, что российские предложения подрывают основы международного правопорядка и Устава ООН и что в заявлениях Путина нет ничего нового, поскольку Россия уже неоднократно озвучивала свои ультиматумы.
- Он также отметил, что объединенный голос наций на Глобальном саммите мира должен заставить Россию принять эти принципы, отказаться от ультиматумов и перейти к добросовестным переговорам о прекращении войны, вместо продолжения пропаганды и ракетных ударов по Украине.