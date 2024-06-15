Китай в ООН призвал Украину и Россию к скорейшему началу мирных переговоров

Представитель Китая в ООН призвал Украину и Россию пойти "навстречу друг другу" и как можно быстрее начать мирные переговоры. Он также опроверг утверждение США, что Пекин поддержал войну, развязанную Россией.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также обратился к международному сообществу. Он призвал отдать приоритет миру и человечности и активизировать усилия для содействия миру и переговорам.

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Шуан во время заседания Совета безопасности ООН 14 июня призвал Украину и Россию пойти "навстречу друг другу" и как можно быстрее начать мирные переговоры. Он подчеркнул, что оружие может прекратить войну, но не принесет длительного мира.

Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу друг другу и как можно быстрее начать мирные переговоры, чтобы достичь прекращения огня и положить конец боевым действиям,

– заявил он.

Представитель Китая также призвал международное сообщество отдать приоритет миру и человечности, активизировать усилия по содействию миру и переговорам, избегать усиления конфронтации, объединить усилия для преодоления негативных последствий войны и совместно работать над созданием условий для политического урегулирования.

Шуан отметил, что позиция Китая по Украине является "последовательной и четкой".

"Китай и в дальнейшем будет отстаивать объективную и беспристрастную позицию, поддерживать тесную связь со всеми сторонами, настойчиво убеждать и продвигать переговоры, прилагать неустанные усилия и играть конструктивную роль в содействии скорейшему политическому урегулированию украинского кризиса", – подчеркнул представитель Китая.

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Он также опроверг утверждение США о том, что Китай поддержал войну, развязанную Россией, и отметил, что даже после начала войны торговля между Америкой и Россией не прекращалась.

По словам Шуана, Китай всегда призывал к миру и содействию переговорам для политического урегулирования, не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролировал товары двойного назначения.

Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией соответствует правилам ВТО и рыночным принципам, не направлено против третьих сторон и не нарушает международное право. Фактически, после начала войны торговые обмены между США и Россией никогда не прекращались,

– подчеркнул он.

Шуан призвал США прекратить нападки и "очернение Китая на основании украинского вопроса", а также прекратить введение односторонних санкций против китайских предприятий.

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