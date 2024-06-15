Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан також звернувся до міжнародного товариства. Він закликав віддати пріоритет миру і людяності та активізувати зусилля для сприяння миру і переговорам.
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Як Китай намагається сприяти переговорам між Росією та Україною
Шуан під час засідання Ради безпеки ООН 14 червня закликав Україну та Росію піти "назустріч один одному" і якнайшвидше розпочати мирні переговори. Він підкреслив, що зброя може припинити війну, але не принесе тривалого миру.
Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти назустріч один одному і якнайшвидше розпочати мирні переговори, щоб досягти припинення вогню і покласти край бойовим діям,
– заявив він.
Представник Китаю також закликав міжнародне співтовариство віддати пріоритет миру і людяності, активізувати зусилля зі сприяння миру і переговорам, уникати посилення конфронтації, об'єднати зусилля для подолання негативних наслідків війни та спільно працювати над створенням умов для політичного врегулювання.
Шуан наголосив, що позиція Китаю щодо України є "послідовною і чіткою".
"Китай і надалі відстоюватиме об'єктивну та неупереджену позицію, підтримуватиме тісний зв'язок з усіма сторонами, наполегливо переконуватиме та просуватиме переговори, докладатиме невпинних зусиль та відіграватиме конструктивну роль у сприянні якнайшвидшому політичному врегулюванню української кризи", – наголосив представник Китаю.
Китай відповів на обвинувачення щодо підтримки Росії у війні
Він також спростував твердження США про те, що Китай підтримав війну, розв'язану Росією, та зазначив, що навіть після початку війни торгівля між Америкою і Росією не припинялася.
За словами Шуана, Китай завжди закликав до миру та сприяння переговорам для політичного врегулювання, не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і суворо контролював товари подвійного призначення.
Економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією відповідає правилам СОТ і ринковим принципам, не спрямоване проти третіх сторін і не порушує міжнародне право. Фактично, після початку війни торговельні обміни між США і Росією ніколи не припинялися,
– наголосив він.
Шуан закликав США припинити нападки та "очорнення Китаю на підставі українського питання", а також припинити введення односторонніх санкцій проти китайських підприємств.
Кислиця розкритикував в ООН "миротворчі пропозиції" Путіна
- Представник України в ООН Сергій Кислиця звернув увагу на так звані "миротворчі пропозиції" Путіна, підкреслюючи, що Москва намагається дискредитувати мирні ініціативи та запускати маніпулятивні заяви.
- Він зазначив, що російські пропозиції підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН і що в заявах Путіна немає нічого нового, оскільки Росія вже неодноразово озвучувала свої ультиматуми.
- Він також наголосив, що об'єднаний голос націй на Глобальному саміті миру має змусити Росію прийняти ці принципи, відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів про припинення війни, замість продовження пропаганди та ракетних ударів по Україні.