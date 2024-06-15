Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан також звернувся до міжнародного товариства. Він закликав віддати пріоритет миру і людяності та активізувати зусилля для сприяння миру і переговорам.

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Як Китай намагається сприяти переговорам між Росією та Україною

Шуан під час засідання Ради безпеки ООН 14 червня закликав Україну та Росію піти "назустріч один одному" і якнайшвидше розпочати мирні переговори. Він підкреслив, що зброя може припинити війну, але не принесе тривалого миру.

Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти назустріч один одному і якнайшвидше розпочати мирні переговори, щоб досягти припинення вогню і покласти край бойовим діям,

– заявив він.

Представник Китаю також закликав міжнародне співтовариство віддати пріоритет миру і людяності, активізувати зусилля зі сприяння миру і переговорам, уникати посилення конфронтації, об'єднати зусилля для подолання негативних наслідків війни та спільно працювати над створенням умов для політичного врегулювання.

Шуан наголосив, що позиція Китаю щодо України є "послідовною і чіткою".

"Китай і надалі відстоюватиме об'єктивну та неупереджену позицію, підтримуватиме тісний зв'язок з усіма сторонами, наполегливо переконуватиме та просуватиме переговори, докладатиме невпинних зусиль та відіграватиме конструктивну роль у сприянні якнайшвидшому політичному врегулюванню української кризи", – наголосив представник Китаю.

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Він також спростував твердження США про те, що Китай підтримав війну, розв'язану Росією, та зазначив, що навіть після початку війни торгівля між Америкою і Росією не припинялася.

За словами Шуана, Китай завжди закликав до миру та сприяння переговорам для політичного врегулювання, не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і суворо контролював товари подвійного призначення.

Економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією відповідає правилам СОТ і ринковим принципам, не спрямоване проти третіх сторін і не порушує міжнародне право. Фактично, після початку війни торговельні обміни між США і Росією ніколи не припинялися,

– наголосив він.

Шуан закликав США припинити нападки та "очорнення Китаю на підставі українського питання", а також припинити введення односторонніх санкцій проти китайських підприємств.

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