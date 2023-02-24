Китай на Совбезе ООН призвал Украину и Россию возобновить переговоры без предварительных условий

Во время заседания Совбеза ООН 24 февраля представитель Китая отметился возмутительным заявлением. Он призвал Украину и Россию возобновить переговоры без предварительных условий.

Такое заявление прозвучало во время заседания Совбеза ООН в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

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С одной стороны, представитель Китая заявил, что все страны должны уважать территориальную целостность друг друга. А с другой – призвал Украину пойти на переговоры с Россией без каких-либо условий.

Китай представил "мирный план"

Ранее МИД Китая презентовало "мирный план" для урегулирования войны России против Украины. План, в частности, отмечает уважение суверенитета "всех стран", а также содержит пункт с критикой санкций против России.

"Мирный план" Китая встретили с прохладой Украина и ее партнеры, но были озвучены и ожидания, что Китай должен активнее использовать свое влияние на Москву, чтобы та остановила войну и вывела свои войска с оккупированных украинских территорий. Также Киев упрекнул Пекин, что тот, претендуя на нейтральность, в действительности разговаривает только с Россией и не ведет диалог с Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил скептицизм по поводу плана Китая прекратить войну в Украине, утверждая, что Пекин "не заслуживает большого доверия".

В ходе своей пресс-конференции Зеленский оценил "мирный план" Китая. Он отметил, что частично с ним согласен. Мол, в "мирном плане" есть пункты, с которыми можно работать.