Хотят получить собственную выгоду, – политолог о росте количества "переговорщиков"

Все больше мировых лидеров заявляют, что хотят быть "переговорщиками" по вопросу о войне в Украине. Эти государства пытаются показать, что они могут решать стратегические вопросы.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, страны преследуют свои интересы.

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"Всегда в таких ситуациях крутятся разные лица, которые хотят извлечь из этого собственную выгоду. Мы не должны обращать на это внимание. Вы удивитесь, сколько стран после нашей победы будут говорить, что они помогали больше всех. Думаю, из европейских стран об этом будет заявлять Франция", – считает он.

У "переговорщиков" есть проблема

Загородний отметил, что, прежде всего, Китай хочет быть "переговорщиком" относительно окончания войны в Украине. Президент КНР Си Цзиньпин постоянно "крутится" вокруг темы мира и хочет показать миру, что способен решать проблемы и в Европе в частности.

У "переговорщиков" есть маленькая проблема. Есть план, о котором говорил Зеленский. План мира был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН. Он содержит два принципиальных пункта, которых у них нет. Это вывод войск (России – 24 Канал) с территории Украины и выплата репараций,

– подчеркнул он.

По мнению политолога, более эффективным посредником является турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Турция оказывает Украине военную помощь и не допускает российские корабли в Черное море. Государство реальными делами показывает, что хочет мира.

Также он вспомнил о Папе Римском, который занимает позицию "и вашим, и нашим". Политолог отметил, что если он хочет мира, то мог бы заняться, например, вопросом освобождения украинских пленных.

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