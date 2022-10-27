Китай может отказаться от Тайваня и захватить восток России на фоне слабости Кремля, – аналитик

На фоне ослабления России Китай может попытаться захватить восточные регионы России. Там проживают сотни тысяч этнических китайцев.

Об этом сообщил аналитик по национальной безопасности США Крэйг Хупер. По его словам, после переизбрания на третий срок Си Цзиньпина на Западе начали опасаться, что на столь прочной основе Китай может попытаться захватить Тайвань силой.

Важно Китайский дракон готовится к великой войне: что задумал Си Цзиньпин

Китай может захватить восток России

По мнению Хупера, реальным территориальным соблазном для Китая может быть дальний восток России. На этой территории живут сотни тысяч этнических китайцев, а Россия сейчас ослаблена войной и диктатурой.

Аналитик считает, что у Китая достаточно оснований для пересмотра китайско-российской границы. Страна вполне может отказаться от Тайваня. В то же время она захватит восточную Россию на фоне слабости Кремля.

Основания для "пересмотра" китайско-российской границы глубоки. Китай мог бы легко найти повод для отмены текущих соглашений, требуя, чтобы Россия вернула Владивосток, а также около 23 000 квадратных миль бывшей китайской территории, которой владела Россия с 1860 года,

– подчеркнул эксперт.

Си Цзиньпин пошел на третий пятилетний срок правления в Китае. Пока Пекин настроен на договоренности с США, а Россию он никогда не считал третьим глобальным полюсом.

Так, эксперт по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего Илья Куса считает, что Китай никогда не видел Россию третьим глобальным полюсом.

"То есть, для них есть два – есть Соединенные Штаты и Китай. Дальше все остальные идут под ними, то есть на региональном уровне, включая Российскую Федерацию", – заявил Куса.

Достойно внимания – Что задумал Си Цзиньпин: смотрите видео