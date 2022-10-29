Может ли Китай отказаться от Тайваня и какую угрозу представляет для России: ответ политолога

На фоне ослабления России в мире заговорили о том, что Китай может попытаться захватить ее восточные регионы. Однако, Пекину по определенным соображениям точно нужен Тайвань.

Об этом 24 каналу сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. В то же время, он отметил, что у китайцев достаточно своей земли, ведь это большая страна.

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Какую угрозу для России представляет Китай

Харитонов отметил, что со стороны Китая в настоящее время не существует угрозы для Российской Федерации. Если же она возникнет, то об этом кейсе уже будут говорить серьезные эксперты.

Но такового давно нет. Если это было в начале 90-х, то оно уже не релевантно,

– объяснил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

Он подчеркнул, что у Китая нет необходимости захватывать Россию. То, что у этого государства якобы мало земли, есть миф. У китайцев достаточно земли – это большая страна.

Поэтому, по его словам, России ничего не угрожает от Китая, наверное, кроме того, что она будет еще больше деградировать под китайским игом. Но это уже больше феодальные отношения, некий вассалитет, чем история о том, что Китай будет врываться в Россию.

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Зачем Китаю нужен Тайвань

Харитонов заметил, что китайцам нужен Тайвань не по ресурсным соображениям и не с целью расширения своих территорий.

Это психологический момент, который они хотят захватить неправильных китайцев, как они думают. Они считают, что тайваньцы – это китайцы, отбившиеся от императора, их надо перевоспитать,

– сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

Он добавил, что столь довольно громкие заявления несколько месяцев назад звучали от посла Китая во Франции. То есть Тайвань им необходим для закрепления своего статуса.

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