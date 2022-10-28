"Путину не простят, что он сплотил Запад": может ли Китай забрать часть территории России

У Китая есть историческая миссия – вернуть свои земли от Тихого океана до Байкала, которые сейчас принадлежат России. Китай так может ответить на то, что Россия не добилась успехов в Украине, а наоборот сплотила Запад.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Ранее российский правозащитник Марк Фейгин четко объяснил, откажется ли Китай от планов на Тайвань.

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Китай не простит Путину объединение Запада

Пионтковский отметил, что Китай никогда не простит Путину объединение Запада. Если вспомнить военную помощь от США Украине накануне полномасштабного вторжения, это были лишь джавелины и стингеры. Однако, когда ВСУ показали, насколько хорошо они умеют воевать, помощь усилилась.

Если бы Украина проиграла сразу, Китай взял бы Тайвань за 4 недели. Это означало бы не только падение Украины, но полный уход США из мировой истории. Пережить два таких стыда, один из которых, это выход из Афганистана, что и стало толчком для Путина начинать агрессию, было бы трудно,

– заметил российский публицист.

Он добавил, что защита Тайваня строится на союзе США с соседними с Китаем странами: Индией, Японией, Южной Кореей, Австралией. Если бы США не предоставила помощь Украине, то на Востоке поняли бы, что и Тайвань не выстоит.

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Расчет Цзиньпина

По его словам, Си Цзиньпин условно рассчитывал на это. Еще во время Зимней Олимпиады в Пекине была важная встреча Путина и Цзиньпина. Похоже, российский диктатор сумел убедить, что скоро победит Украину и потому был вдохновлен после этого в своих выступлениях.

"Для Си ситуация была беспроигрышна. Если бы Украина вместе с коллективным Западом проиграли, то он получил бы приз в виде Тайваня. Однако сейчас ослаблена Россия. И это приведет к уходу Путина от власти", – подчеркнул Пионтковский.

По его мнению, после этого Китай реализует свою историческую задачу. Он вернет свои исторические земли, от Тихого океана до Байкала. Кроме того, интересные мотивы звучали во время выступления Си. Он говорил о биполярном мире и ни разу не сказал о многополярном, что для России очень плохо.

Есть 2 полюса, 2 крупных партнера – Китай и США. А путинскую Россию он не видит ни в каком полюсе,

– подчеркнул российский публицист.

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