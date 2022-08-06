Китай начинает еще одни масштабные военные учения со стрельбами в Желтом море

После визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, Китай начал вокруг него военные учения. Ведь этот визит страна жестко осудила.

Теперь же Китай заявил, что начинает новые военные учения. Они пройдут в Желтом море.

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Что известно о маневрах

Китай будет проводить учения с боевой стрельбой в южных водах Желтого моря.

Они должны пройти с 6 по 15 августа. Войска Китая будут тренироваться с 8:00 до 18:00 каждый день.

Администрация морской безопасности Ляньюньгана сообщила, что въезд будет запрещен.

Поведение Китая после визита Пелоси

В США обнародовали данные, что Китай продолжает увеличивать объемы своего ядерного вооружения. В ближайшие годы Пекин хочет нарастить количество боеголовок, которое будет больше нынешнего в несколько раз.

В ходе учений вокруг Тайваня КНР запустила 11 баллистических ракет в воды вблизи острова. Ракеты выпустили в воду вблизи северного, южного и восточного побережья Тайваня. Министерство иностранных дел Тайваня заявляло, что эти действия Китая угрожали национальной безопасности острова и повлекли за собой напряженность в регионе.

Также Китай приостановил диалог с США сократил сотрудничество в нескольких сферах. Сейчас ситуация становится несколько напряженной. Это произошло именно из-за визита Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

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