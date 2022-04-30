Китай смотрит на Россию как на несуразную страну, которую придется делить, – Давидюк

Своими циничными и жестокими действиями в Украине россияне доказали, что они фашисты XXI века. Ни одна страна в мире не хочет иметь с ними ничего общего.

Уже даже Китай смотрит на Россию как на дешевую консервную банку. Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Николай Давыдюк.

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КНР хочет выкупить акции российских компаний

Китай использует возможность скупать российские нефть и газ со скидками, пока от них отказывается весь мир. Политолог объяснил, что Россия нужна Китаю только для того, чтобы за бесценок раскупить акции, в частности, "Газпрома" и "Роснефти".

Китай смотрит на Россию как на бестолковую страну, которую нужно потом будет делить,

– подчеркнул Давидюк.

По его словам, власти Китая уже постепенно настраивают своих граждан обращать внимание на несуразность России.

Китай использует Россию: главное