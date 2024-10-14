Беспрецедентный масштаб: Китай создал "армию шпионов" из 600 тысяч человек, – WSJ

Пекин ведёт шпионскую деятельность в беспрецедентном масштабе, пытаясь ослабить конкурирующие государства и поддержать экономику страны. Для этого Китай сформировал армию шпионов, состоящую из 600 тысяч человек.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Там отмечается, что страны Запада не имеют ресурсов, чтобы противостоять такой шпионской сети.

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Китай ведет шпионскую деятельность в беспрецедентном масштабе

Разведывательные операции Китая уже обошли по масштабам деятельность КГБ во времена холодной войны. Стоит отметить, что эти операции имеют различный характер – речь идет как о кибератаках, так и о научном или промышленном шпионаже.

По оценкам одного из европейских агентств, в операциях Китая по сбору разведданных может быть задействовано до 600 000 человек.

Хакерская программа Китая больше, чем во всех других крупных государствах вместе взятых,

– заявил в начале этого года директор ФБР Кристофер Рэй.

Си Цзиньпин с момента прихода к власти в 2012 году все больше подчеркивает "важность национальной безопасности" и призывает как официальных лиц, так и простых граждан отражать угрозы интересам страны.

Интересно, что ранее Пекин отрицал обвинения в шпионаже против западных стран, пытаясь изобразить Китай как мишень иностранных хакеров. Однако теперь китайское правительство сменило тактику и просто молчит.