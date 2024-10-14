Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal. Там зазначається, що країни Заходу не мають ресурсів, щоб протистояти такій шпигунській мережі.

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Китай веде шпигунську діяльність у безпрецедентному масштабі

Розвідувальні операції Китаю вже обійшли за масштабами діяльність КДБ за часів холодної війни. Варто зазначити, що ці операції мають різний характер – йдеться як про кібератаки, так і про наукове чи промислове шпигунство.

За оцінками одного з європейських агентств, в операціях Китаю зі збору розвідданих може бути задіяно до 600 000 осіб.

Хакерська програма Китаю більша, ніж у всіх інших великих державах разом узятих,

– заявив на початку цього року директор ФБР Крістофер Рей.

Сі Цзіньпін з моменту приходу до влади у 2012 році все більше наголошує на "важливості національної безпеки" та закликає як офіційних осіб, так і простих громадян відбивати загрози інтересам країни.

Цікаво, що раніше Пекін заперечував звинувачення в шпигунстві проти західних країн, намагаючись зобразити Китай як мішень іноземних хакерів. Однак тепер китайський уряд змінив тактику та просто мовчить.