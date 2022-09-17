С цинизмом в адрес путина, – Шейтельман о заявлении Китая стать гарантом безопасности Казахстана

Кремлевский диктатор получил очередную пощечину от политика, которого считал своим союзником. Так, Си Цзиньпинь заявил, что теперь Китай будет гарантом территориальной целостности и суверенитета Казахстана.

Это очень унизило путина. Об этом на эксклюзивном стриме, который транслировали на ютубе 24 канала, сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Обратите внимание Россия сегодня оказалась самой доступной добычей, в частности для Китая, – политолог.

Теперь все устроено иначе

По словам политтехнолога, накануне саммита ШОС Си приехал в Казахстан, встретился там с президентом Токаевым, и заявил: теперь Китай является гарантом территориальной целостности и суверенитета Казахстана. Ранее гарантом выступала ОДКБ, созданная путиным. Но, как говорится, времена меняются.

Шейтельман подчеркнул, что за последние годы это первое подобное заявление китайского лидера.

Это заявление сделано с особым цинизмом в адрес путина. Представим, если бы Си Цзиньпинь заявил это на саммите ШОС, то есть в присутствии путина, это выглядело бы, будто он договорился об этом с ним. "Мы с путиным заявляем, что Китай – гарант". А так – намеренно за день до встречи. Это означает, что он продиктовал условия,

– подчеркнул он.

Токаев отказался поддерживать войну путина

Отметим, что в июне лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать квазиреспублики на территории Донецкой и Луганской областей. Тогда все опасались, что от путина прилетит ответ в виде так называемой КНР на севере Казахстана. Впоследствии стало ясно, почему казахский лидер набрался смелости, а московский диктатор ничего не сделал. Теперь Китай полностью сделал невозможными любые попытки.

Следует вспомнить и беспорядки в Казахстане в начале года, когда ОДКБ ввела свои войска. Россияне заявили, что они пришли "серьезно и надолго", но очень быстро покинули территорию Казахстана.

Все поняли, что, очевидно, Си позвонил путину и сказал, чтобы тот убирался. И вот мы получили подтверждение этому,

– сказал Шейтельман.

Кроме того, заместитель председателя совбеза медведев открыто угрожал ввести войска на север Казахстана. "Это были прямые слова человека, входящего в первую десятку российского руководства, не говоря о заявлениях менее весомых представителей госдумы"

Когда предполагали, где россия может открыть второй фронт, чтобы получить "маленькую победную войну", Казахстан был кандидатом №2 после Грузии. Теперь этот вопрос закрыт. Более того, нападение путина сухопутным путем невозможно и на другие государства Центральной Азии.

"Они не граничат с россией. Россия граничит с Казахстаном, а дальше Казахстан граничит с Узбекистаном, Туркменистаном и т.д. Они ограничены территорией, гарантом которой является Китай", – подытожил политтехнолог.

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