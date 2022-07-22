Китай накрыли масштабные пылевые бури: жуткие видео стихии

Планета страдает от аномалий на фоне глобального потепления. Высокие температуры, наводнения и пылевые бури приносят людям много бед.

Очередная непогода всколыхнула Китай, где накануне были наводнения и жара. Теперь страна страдает от пылевых бурь.

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В каких регионах ненастье

В Китае сообщают, что песчаная буря "занавесом" разделила дорогу в китайском регионе Цинхай.

Песчаная буря разделила дорогу: смотрите видео

Буря в Китае: смотрите видео

Также масштабная песчаная буря охватила монгольско-тибетскую автономную префектуру Хайси в той же провинции Цинхай на северо-западе Китая.

Песчаная буря в Китае: смотрите видео

Также на фото буря поражает своими масштабами. Ведь, накрыв собой местность и людей, может причинить беду.

К чему приводят изменения климата в мире

Руководитель Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас предупреждал, что тепловые волны станут более частыми и интенсивными. Лето с годами станет только жарче. Отрицательные климатические тенденции сохранятся по меньшей мере до 2060 года из-за изменения климата.

Этим летом в нескольких странах Европы уже наблюдается аномальная жара и много лесных пожаров. К примеру, в Португалии температура воздуха достигала 47 градусов тепла. В Испании и Португалии за последние дни из-за жары умерли более 1000 человек.

Великобритания, казалось бы, расположена на Севере, но все равно также страдает от жары. Там стало так жарко, что взлетная полоса одной из военных баз просто расплавилась. Британцы ее должны были закрыть для полетов.

Что происходит на политической арене Китая: смотрите видео