Китай вряд ли успокоится по поводу Тайваня, – международник объяснил, насколько угрожающие учения КНР
Китай снова объявил о еще одних военных учениях около острова Тайвань. Известно, что они будут происходить как в море, так и в воздушном пространстве вокруг острова. Успокоится ли Пекин или будет какое-то время еще кошмарить островное государство – читайте в материале.
В эфире 24 канала президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов прокомментировал, что пока существует КНР, то он вряд ли успокоится по поводу Тайваня. Это постоянная угроза, как для Украины россия.
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Артур Харитонов отметил, что относительно новых военных учений есть разные оценки и прогнозы. Китайцы ясно не говорят, когда они планируют их закончить. Сначала утверждали, что 15 августа, затем будут продолжаться до конца августа.
Сейчас у нас есть четкая позиция США, что угрозы вторжения пока нет. Затем раздаются другие прогнозы, что Китай планирует начать атаку на Тайвань через 2 года. Но на самом деле трудно что-либо прогнозировать,
– отметил Артур Харитонов.
Сотрудничество Китая и США
По его словам, Китай действительно ввел ряд санкций и сделал несколько специфических шагов. К примеру, остановил коммуникацию между китайским и американским главнокомандующими – это еще можно понять. Однако отказ от дальнейших переговоров по климатическим изменениям с США – на самом деле интересный момент.
Эксперт отметил, что диалог с Китаем по климату – это "идея фикс" действующего Белого дома. Когда Байден баллотировался на свой пост, он говорил, что они не будут сотрудничать с Китаем во всех стратегических областях, но оставляют пространство для климата.
"Китай, который уже очень давно не хотел говорить на эту тему, все таки перестает это делать. Это значит, что у нас все больше шагает стадия "горячей холодной войны", – добавил Артур Харитонов.
Смотрите видео: о ситуации между Китаем и Тайванем
Последние новости по Китаю
- Ситуация вокруг Тайваня остается напряженной. 7 августа в проливе и вокруг него зафиксировали 66 китайских истребителей и 14 военных кораблей. Об этом сообщили в министерстве обороны Тайваня. Китай продолжает проводить свои военные учения вокруг острова.
- В Тайване действия Пекина назвали "симуляцией нападения". Соответствующее заявление было сделано в Министерстве обороны Тайваня. Также сообщили, что 6 августа Китай запустил 20 самолетов, 14 из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Чтобы предупредить их, Тайвань поднял истребители.
- СМИ сообщают, что на многочисленные телефонные звонки от официальных лиц из Пентагона Пекин не отвечает. В Пентагоне говорят, что такое молчание Китая очень необдуманный и недальновидный шаг. Игнорирование США только увеличивает риск эскалации.
- Китай продолжает увеличивать объемы своего ядерного вооружения. В ближайшие годы Пекин хочет нарастить количество боеголовок, которое будет больше нынешнего в несколько раз.
- Китай решил ввести санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси из-за ее визита на Тайвань. Таким образом Пелоси стала самым высоким американским чиновником, попавшим под ограничение Пекина.