Китай вряд ли успокоится по поводу Тайваня, – международник объяснил, насколько угрожающие учения КНР

Китай снова объявил о еще одних военных учениях около острова Тайвань. Известно, что они будут происходить как в море, так и в воздушном пространстве вокруг острова. Успокоится ли Пекин или будет какое-то время еще кошмарить островное государство – читайте в материале.

В эфире 24 канала президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов прокомментировал, что пока существует КНР, то он вряд ли успокоится по поводу Тайваня. Это постоянная угроза, как для Украины россия.

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Артур Харитонов отметил, что относительно новых военных учений есть разные оценки и прогнозы. Китайцы ясно не говорят, когда они планируют их закончить. Сначала утверждали, что 15 августа, затем будут продолжаться до конца августа.

Сейчас у нас есть четкая позиция США, что угрозы вторжения пока нет. Затем раздаются другие прогнозы, что Китай планирует начать атаку на Тайвань через 2 года. Но на самом деле трудно что-либо прогнозировать,

– отметил Артур Харитонов.

Сотрудничество Китая и США

По его словам, Китай действительно ввел ряд санкций и сделал несколько специфических шагов. К примеру, остановил коммуникацию между китайским и американским главнокомандующими – это еще можно понять. Однако отказ от дальнейших переговоров по климатическим изменениям с США – на самом деле интересный момент.

Эксперт отметил, что диалог с Китаем по климату – это "идея фикс" действующего Белого дома. Когда Байден баллотировался на свой пост, он говорил, что они не будут сотрудничать с Китаем во всех стратегических областях, но оставляют пространство для климата.

"Китай, который уже очень давно не хотел говорить на эту тему, все таки перестает это делать. Это значит, что у нас все больше шагает стадия "горячей холодной войны", – добавил Артур Харитонов.

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