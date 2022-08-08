В Тайване говорят, что обнаружили 66 китайских самолетов и 14 кораблей в проливе и вокруг него

Ситуация вокруг Тайваня остается напряженной. 7 августа в проливе и вокруг него зафиксировали 66 китайских истребителей и 14 военных кораблей.

Об этом сообщили в министерстве обороны Тайваня. Китай продолжает проводить свои военные учения вокруг острова.

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В Тайване сообщают о китайских самолетах и кораблях

В министерстве обороны Тайваня 7 августа сообщили, что обнаружили китайские истребители и военные корабли в проливе и вокруг него.

14 судов PLAN (Военно-морских сил Китая – 24 канал) и 66 самолетов PLA (Народно-освободительной армии Китая – 24 канал) были обнаружены сегодня вокруг нашего региона около 17:00,

– говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что вооруженные силы следили за этой ситуацией и реагировали на действия Китая с помощью самолетов, военно-морских кораблей и ракетных систем наземного базирования.



Китайские истребители и корабли заметили в Тайваньском проливе / Фото министерства обороны Тайваня

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Тайвань проведет артиллерийские учения с боевой стрельбой

По информации Anadolu Agency, на следующей неделе Тайвань проведет артиллерийские учения с использованием настоящих боеприпасов. Они будут проходить в южной части острова "для проверки боеготовности".

В Центральном информационном агентстве Тайваня сообщили, что учения будут проводиться 9 и 10 августа в округе Пиндун. Военные будут использовать 78 самоходных гаубиц калибра 155 миллиметров и 6 – калибра 120 миллиметров. Также армия проведет ежегодные учения 5 сентября.

Такое решение было принято после начала военных учений Китая с использованием настоящих боеприпасов вокруг острова. Их начали после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

По данным Министерства обороны Тайваня, в рамках своих крупных военных учений и 8 контрмер для реагирования на ситуацию Китай перебросил через Тайваньский пролив наибольшее количество военных самолетов с начала 2022 года.



Всего заметили 66 самолетов и 14 кораблей / Фото министерства обороны Тайваня

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