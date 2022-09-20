Угроза для Тайваня: Китай пытается узнать тайны украинского сопротивления

Китай пытается узнать тайны, как Украина смогла выстоять и переломить ситуацию против гораздо большего врага. Впрочем, в ближайшие несколько лет он не сможет использовать эти знания против Тайваня.

КНР и США имеют совершенно разные видения политики "одного Китая". Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона NGRN Юрий Пойта.

Интересно Байден расставил все точки над "i" по защите Тайваня, если на него нападет Китай.

Тайвань не хочет в КНР

США признают, что Тайвань является частью "одного Китая", но установление контроля Пекина над островом и Тайбэем не может состояться односторонним путем, не может состояться военным путем, насильственным методом. Только с согласия обеих сторон.

Мы видим, что власти Тайваня и общество никоим образом не демонстрируют готовность к тому, чтобы войти в состав Китайской Народной Республики,

– подчеркивает эксперт.

В настоящее время Китай готовится в военном и технологическом аспектах к установлению контроля над островом Тайвань.

Юрий Понта об обострении между Китаем и Тайванем – смотрите видео

Российско-украинская война – пример для Китая

Специалист убежден, что российско-украинская война является для Китая источником уроков, которые он пытается усвоить. В частности, по поводу тайн сопротивления.

Когда мы общались с китайскими экспертами, они очень активно пытались узнать секреты украинского сопротивления, каким образом Украина со значительно меньшими ресурсами успешно преодолевает российское наступление.

– объясняет Юрий Пойта.

Также Китайская Народная Республика очень интенсивно изучает реакцию международного сообщества на агрессию россии против Украины. Мол, очень хрупкая реакция на оккупацию Крыма и позволила россии продолжить реализацию ее замыслов.

"Усиление риторики является одним из аспектов, которые Вашингтон пытается использовать, чтобы остановить КНР по поводу возможных таких действий", – рассказал эксперт.

Читайте также "Путина подтолкнул Си Цзиньпин": почему Китаю выгодна война в Украине

Китай пока не готов

Ссылаясь на тайваньских экспертов, близких правительству государства, Юрий Пойта отмечает, что Китай пока не готов к реализации сложной военной операции.

Увлечение островов – это достаточно сложная с точки зрения логистики и обеспечения военная операция. Мы также видим, как россия не может провести десантную операцию в Одессе,

– сравнил специалист.

Китай сейчас также оценивает собственные возможности, пытается понять, сможет ли он успешно осуществить эту военную операцию. На Тайване оценивают, что КНР для этой подготовки понадобится еще не менее 5 лет.

Байден пообещал Тайваню защиту от Китая: смотрите видео