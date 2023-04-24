Китай удалил стенограмму интервью посла, усомнившегося в суверенитете стран бывшего СССР

Посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью Лу Шайе, где он усомнился в суверенитете бывших советских республик. Также в этом разговоре он назвал Крым "исторически русским".

Посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью, в котором его посол подверг сомнению независимость государств бывшего Советского Союза, что вызвало гнев в Европе. Об этом пишет Bloomberg.

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Когда удалили интервью

Как пишет издание, первоначально посольство опубликовало полную стенограмму замечаний посла Лу Шайе на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat в понедельник утром.

Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена, а ссылки указывали, что содержимое "удалено автором". Интервью нет на официальном сайте посольства.

Китай не разделяет заявление посла

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила на регулярном брифинге для СМИ в понедельник, что ее замечания отражают официальную позицию правительства Китая.

"Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций", – заявила она в ответе на вопрос, отвечает ли позиция посла официальной позиции Китая.

Напомним, что сначала СМИ трактовали заявления китайских представителей как то, что они якобы поддерживают позицию Лу Шайе, но потом журналисты заявили, что их слова трактовали ошибочно.

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