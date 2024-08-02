Россия начала наступать на интересы Китая: что побудило Пекин к диалогу с Украиной

Китай приглашен к участию в промежуточных встречах перед вторым саммитом мира. Украина также пригласила главу китайского МИД Ван И посетить Киев. Сейчас произошло "разморозка" китайско-украинских отношений по инициативе Пекина. Украина много раз сигнализировала, что готова к этому.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Олег Саакян, подчеркнув, что сейчас Украина и Китай используют друг друга, чтобы выполнить свои внешнеполитические задачи, ведь сейчас их ситуативные интересы совпали.

Смотрите также Не надо преувеличивать влияние Си на Путина: как Китай может способствовать завершению войны

Китай игнорировал существование Украины, но ситуация изменилась

Украине надо реанимировать отношения с Китаем. Это позиция не только Украины, но и США и Европы. Они сделали много, чтобы такая активизация состоялась, об этом свидетельствует ряд визитов европейских лидеров и представителей Соединенных Штатов в Китай. Все это происходило, когда Китай игнорировал существование Украины. Теперь ситуация для Китая изменились.

Политолог отметил, что Россия решила сыграть по-жесткому, наступая на интересы Китая. Россияне настолько зависимы в отношении вооружения, что пошли на конфронтацию с Пекином, активизировав сотрудничество с Северной Кореей.

"Москва не получила от Китая всего того, на что рассчитывала. Пекин не дает оружие России. Поставки продукции двойного назначения, помощь технологиями – все это не имеет критического влияния на ситуацию на фронте. Китай помогает России не проиграть, но ведь Кремль рассчитывал на другое. Россиянам нужны стволы, тяжелая техника, технологии – все то, что Китай не дает", – озвучил Саакян.

Пекин начал выдвигать условия России по покупке газа

Кроме помощи в вооружении, Россия рассчитывала и на то, что Китай "подставит плечо" в вопросах газа. Россиянам необходимо сбывать свой газ, эта отрасль становится дотационной.

Однако Пекин начал "выкручивать руки" России, говоря, что он будет покупать газ ниже себестоимости, по внутренней цене и в тех объемах, которые определит сам Пекин, чтобы не попадать в зависимость от России,

– отметил Саакян.

Политолог отметил, что Пекин в дополнение ко всему усилил санкционное соблюдение по отношению к России, не дает ей полного выхода в мир, который она бы хотела. На этом фоне Россия поехала в Северную Корею получать оттуда оружие и сделала КНДР предложение, от которого нельзя было отказаться, закрыв ряд ее потребностей.

Китай будет помогать только себе

Саакян отметил, что эскалация и напряжение растет прямо под боком Китая в условиях, где ему это совсем не нужно. В случае определенных провокаций решать проблемы придется Китаю. А Россия, которая не получает все, что ей нужно, будет пытаться продать "китайскую карту" Трампу, если тот будет избран президентом США.

Россия готова отвернуться от Китая, если получит что-то важное для себя от США, в частности закрытие своих ультиматумов, удовлетворение ряда прихотей. Китай это прекрасно понимает и на этом фоне увеличил свое присутствие в Беларуси, активизировал дипломатические отношения с Украиной.

Китай также готовит пакет решений о возможности ограничения продажи продукции двойного назначения за границу, экспортного контроля за комплектующими, готовыми FPV-дронами, что может ударить и по России, и по Украине,

– озвучил Саакян.

Политолог подытожил, что Китай стремится сейчас играть более активную роль и демонстрировать и США, и ЕС, что он не будет союзником России, что отмежевывается от нее. Однако Саакян заверил, что не стоит ожидать, что Китай будет помогать Украине. По его словам, он будет помогать только себе.