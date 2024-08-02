Россия начала наступать на интересы Китая: что побудило Пекин к диалогу с Украиной

2 августа 2024, 04:16
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Китай приглашен к участию в промежуточных встречах перед вторым саммитом мира. Украина также пригласила главу китайского МИД Ван И посетить Киев. Сейчас произошло "разморозка" китайско-украинских отношений по инициативе Пекина. Украина много раз сигнализировала, что готова к этому.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Олег Саакян, подчеркнув, что сейчас Украина и Китай используют друг друга, чтобы выполнить свои внешнеполитические задачи, ведь сейчас их ситуативные интересы совпали.

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Китай игнорировал существование Украины, но ситуация изменилась

Украине надо реанимировать отношения с Китаем. Это позиция не только Украины, но и США и Европы. Они сделали много, чтобы такая активизация состоялась, об этом свидетельствует ряд визитов европейских лидеров и представителей Соединенных Штатов в Китай. Все это происходило, когда Китай игнорировал существование Украины. Теперь ситуация для Китая изменились.

Политолог отметил, что Россия решила сыграть по-жесткому, наступая на интересы Китая. Россияне настолько зависимы в отношении вооружения, что пошли на конфронтацию с Пекином, активизировав сотрудничество с Северной Кореей.

"Москва не получила от Китая всего того, на что рассчитывала. Пекин не дает оружие России. Поставки продукции двойного назначения, помощь технологиями – все это не имеет критического влияния на ситуацию на фронте. Китай помогает России не проиграть, но ведь Кремль рассчитывал на другое. Россиянам нужны стволы, тяжелая техника, технологии – все то, что Китай не дает", – озвучил Саакян.

Пекин начал выдвигать условия России по покупке газа

Кроме помощи в вооружении, Россия рассчитывала и на то, что Китай "подставит плечо" в вопросах газа. Россиянам необходимо сбывать свой газ, эта отрасль становится дотационной.

Однако Пекин начал "выкручивать руки" России, говоря, что он будет покупать газ ниже себестоимости, по внутренней цене и в тех объемах, которые определит сам Пекин, чтобы не попадать в зависимость от России,
– отметил Саакян.

Политолог отметил, что Пекин в дополнение ко всему усилил санкционное соблюдение по отношению к России, не дает ей полного выхода в мир, который она бы хотела. На этом фоне Россия поехала в Северную Корею получать оттуда оружие и сделала КНДР предложение, от которого нельзя было отказаться, закрыв ряд ее потребностей.

Китай будет помогать только себе

Саакян отметил, что эскалация и напряжение растет прямо под боком Китая в условиях, где ему это совсем не нужно. В случае определенных провокаций решать проблемы придется Китаю. А Россия, которая не получает все, что ей нужно, будет пытаться продать "китайскую карту" Трампу, если тот будет избран президентом США.

Россия готова отвернуться от Китая, если получит что-то важное для себя от США, в частности закрытие своих ультиматумов, удовлетворение ряда прихотей. Китай это прекрасно понимает и на этом фоне увеличил свое присутствие в Беларуси, активизировал дипломатические отношения с Украиной.

Китай также готовит пакет решений о возможности ограничения продажи продукции двойного назначения за границу, экспортного контроля за комплектующими, готовыми FPV-дронами, что может ударить и по России, и по Украине,
– озвучил Саакян.

Политолог подытожил, что Китай стремится сейчас играть более активную роль и демонстрировать и США, и ЕС, что он не будет союзником России, что отмежевывается от нее. Однако Саакян заверил, что не стоит ожидать, что Китай будет помогать Украине. По его словам, он будет помогать только себе.

Автор: Юлія Гринишина