"Не скажу": Зеленский отшутился, отвечая на вопрос о миссии посла Украины в КНР

Назначение послом в Китае Павла Рябикина подогрело у СМИ и общественности интерес к теме развития отношений между Пекином и Киевом. В то же время Зеленский решил отшутиться, комментируя миссию чиновника.

В пятницу, 28 апреля, президент Владимир Зеленский давал пресс-конференцию для СМИ, на которой ему, среди прочего, задали вопрос относительно представителя Украины в Китае Павла Рябикина. Важно, что соответствующий приказ о назначении должностного лица появился совсем недавно, а именно – после разговора главы нашего государства с лидером КНР Си Цзиньпином.

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Какие вызовы?

Собственно, журналистка задала вполне логичный вопрос относительно того, какие задачи стоят перед Рябикиным, над чем он будет работать в Китае и так далее.

Не скажу. Спасибо,

– ответил Зеленский, при этом улыбаясь.

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На самом деле понять такую реакцию украинского лидера совсем нетрудно. После разговора Зеленского с Си Цзиньпином стало ясно, что Китай начал снова рассматривать наше государство как "стратегического партнера". Это, в частности, становится понятно, если читать прессу КНР.

Собственно, очевидно, лед в китайско-украинских отношениях начинает таять и главная задача Рябикина сейчас – интенсифицировать этот процесс, чтобы Пекин даже не смотрел в сторону Москвы.

В принципе, озвучить это Зеленскому было не так трудно, однако, вероятно, президент просто "боялся сглазить" то, над чем работает сейчас вся наша дипломатия.

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В Кремле – истерия

Когда украинский президент улыбается – это, конечно, хороший знак. В то же время, это также означает, что представители российской власти уже в агонии, истерике и на себе рвут волосы. Скажем, журналист-международник Алексей Бурлаков считает, что у врага не без гнева восприняли новость о разговоре между китайским и украинским лидерами.

По его словам, порой пропагандисты, комментируя этот диалог, просто придирались к словам, ведь не могли дать конструктивную оценку произошедшему. Однако, вероятно, в глубине души они понимали, что басни о "всеобъемлющей китайско-российской дружбе" теряют актуальность.