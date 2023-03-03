Беларусь и Казахстан унизили Путина перед всем миром

Обратите внимание на поддержку Токаева и Лукашенко китайского "мирного плана". Токаев это сделал буквально на следующий день после обнародования, Лукашенко подождал до поездки в Пекин.

Кремль потерял доминирующее влияние

Они, конечно, старые хитрецы и знают, что делают: играют в балансировку России. Но реальное значение этих заявлений гораздо больше.

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Казахстан и Беларусь для Кремля не кто-нибудь, а члены ЕврАзЭС и ОДКБ. То есть, на бумаге самые близкие союзники: экономически и безопасно. Прямая и безоговорочная поддержка китайского плана – это конец зоны доминантного геополитического влияния России.

Президент России Владимир Путин считает величайшей геополитической катастрофой XX века развал СССР. Он вложил безумные усилия и ресурсы в построение структур, которые должны восстановить геополитическое влияние России на пространстве бывшего СССР. Теперь Китай – это главный игрок на евразийском пространстве.

Китай украл у России ее союзников

Перефразируя Уинстона Черчилля, Майдан стал концом начала развала постсоветского пространства, а российско-украинская война – началом конца. Путин хотел вернуть СССР в новом варианте и так войти в историю. Однако он заканчивает тем, что его вроде бы ближайшие союзники публично поддерживают китайский план и покупают себе расположение Китая.

В глазах всего мира это очевидное унижение. Китаю Путин уже проиграл.