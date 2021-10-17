Китай устраивает провокации США: напряжение снова нарастает

Напряжение между Китаем и США снова нарастает. Хотя казалось, что стороны вроде как пошли навстречу друг другу. Но камнем преткновения снова стал Тайвань, а точнее очередные угрозы Пекина в адрес острова.

Накануне, лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что так называемое воссоединение с Тайванем все же произойдет. От этого, по его словам, выиграют все китайцы, и на острове, и на материке.

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И может показаться, что в принципе ничего страшного не произойдет, ведь и США признают идею "единого Китая". Но как показала практика, принцип "одна страна, две системы" нежизнеспособный.

Ведь именно по такому принципу существовал Гонконг, пока китайское правительство не решило, что как-то уж много там демократии, а потому стоит заглушить недовольных, подавить протесты и прогнать всех продемократических активистов.

Именно поэтому не верят в мирное воссоединение и на самом Тайване, а потому и не спешат договариваться с Китаем о чем-то подобном.

Китай устраивает провокации

Китай же, несмотря на якобы мирные намерения, постоянно устраивает провокации, вторгаясь в воздушное пространство Тайваня и проводя военные учения у границ острова.

По словам военного командования КНР, учения необходимы для поддержки мира и стабильности, и в первую очередь нацелены против иностранного вмешательства.

И намекают китайцы, конечно же, на Соединенные Штаты, которые оказывают правительству Тайваня мощную военную поддержку.

США тренируют вооруженные силы

Но не сидят сложа руки и американцы. Понимая, что Пекин говорит одно, а делает другое, США накануне отправили на Тайвань подразделения морской пехоты и спецназа. Более того, издание Bloomberg указывает на то, что как минимум в течении последнего года США таким образом тренируют местные вооруженные силы.

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Пока же ни в США, ни на Тайване это официально не подтвердили, но при этом и не опровергли. Все это довольно просто вписывается в политику стратегической двусмысленности, которой придерживается Вашингтон.

То есть официально США никогда не заявляли, что будут воевать за Тайвань, но при этом готовы оказывать всяческую поддержку, в том числе и поставлять современное оружие, чтобы Тайвань справился собственными силами.

Хотя если нужно, то, возможно, американцы и сами вступят в противостояние.

И такие призывы Кирби оправданы, ведь военные аналитики уверены, что Китай может напасть на Тайвань в течении ближайших 5 лет. Такого же мнения придерживаются и на самом острове.

Министр обороны Тайваня накануне заявил, что напряжение в отношениях с Китаем достигло своего пика за последние 40 лет.

И как раз цена этой войны, возможно, и станет тем фактором, который остановит Китай от вторжения на Тайвань.

Именно поэтому США продолжают развивать региональные союзы, что в будущем даст возможность совершать еще и дипломатическое и экономическое давление на Китай, которого тот попросту может и не выдержать.

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Конечно, вряд-ли кто-то верит, что Тайвань сможет в одиночку противостоять Китаю. Но и развязывать глобальную войну между Китаем и США за один остров тоже никто не хочет.

Поэтому США стремится сделать всё, чтобы война за Тайвань стала невыгодной, в первую очередь, для самого Китая.

Атмосфера Ким Чен Ына

Но не только Китай является проблемой для США в Азии. Северная Корея продолжает наращивать военный потенциал. В последнее время Пхеньян увеличил разработку межконтинентальных баллистических ракет, а это несет угрозу непосредственно и самим Штатам.

Лидер КНДР Ким Чен Ын даже провел выставку, где похвастался северо-корейскими разработками.

При этом сам Ким утверждает, что ни на кого с войной идти не собирается, а это оружие ему нужно, в первую очередь, для противостояния враждебной политике США.

Более того, по мнению самого Кима, именно США постоянно дестабилизирует Корейский полуостров. Мол, войска КНДР, с их бесконечными провокациями и испытаниями новых ракет лишь защищают свой суверенитет.

И вот именно для защиты Северной Кореи, Ким обещает создать, цитирую "непобедимую армию" для противодействия все тем же США. При этом настоял, что против Южной Кореи идти войной он не собирается.



Ким Чен Ын наращивает военный потенциал / Фото Getty Images

Главный вопрос – если Ким Чен Ын не хочет войны, зачем наращивает военный потенциал? Очевидно, что на фоне санкционного давления со стороны Запада, которое только возрастает, Ким понимает, что договариваться все таки придется.

И вот таким образом, проводя все эти учения и создавая напряжение в регионе, он банально пытается привлечь к себе внимание США и набивает себе цену. А потому говорить об угрозе военного конфликта США и Северной Кореи точно не стоит, хотя именно такую атмосферу и пытается создать Ким Чен Ын.