Представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал к "переговорам вместо поставки оружия". В КНР заявили, что лучшим способом прекратить "конфликт" есть переговоры.

Чжан Цзюнь во время выступления заявил, что "конфликт", то есть война России с Украиной, набирает обороты. Он призвал к миру без войны и "не использовать излишне санкционные режимы".

Смотрите также В НАТО увидели признаки, что Китай планирует предоставить оружие России и выдвинули предупреждение

В Китае заявили, что поставка оружия Украине не поможет закончить войну

Представитель Китая в ООН заявил, что позиция Китая по отношению к Украине остается неизменной: "суверенность и территориальная целостность любых государств должны уважаться".

Однако КНР "беспокоит" то, что война продолжается и набирает обороты. Поэтому, по мнению Китая, ключевым приоритетом является прекращение боевых действий, "потому что в войне нет победителей, война – это жестокость и насилие, которыми страдают люди". Это очевидный факт, однако Цзюнь не упомянул, кто начал войну и что люди страдают именно от российской агрессии.

Кроме этого, Чжан Цзюнь, продвигая повестку российской пропаганды, заявил, что отправка оружия не поможет положить конец "конфликту". Вдобавок он заявил, что "все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право, не атаковать гражданскую инфраструктуру, защищать гражданское население". Хотя единственная сторона, совершающая военные преступления и атакующая гражданскую инфраструктуру – это Россия.

Также он подчеркнул, что "все стороны должны соблюдать соглашения, не позволяющие использование ядерного оружия", а я ядерный конфликт недопустим. Хотя у Украины нет никакого ядерного оружия, а ядерной эскалацией угрожают только российские политики и пропагандисты.

Переговоры – единственный способ прекратить "конфликт", призываем обе стороны сесть за стол переговоров. Китай будет поддерживать Украину и Россию в поисках путей мирного урегулирования, призываем мировое сообщество приложить все усилия, чтобы облегчить процесс переговоров,

– сказал он.

Китай призывает ослабить санкционное давление на Россию

Представитель Китая в ООН призвал не использовать "чрезмерно" санкционные режимы, чтобы не допустить негативного влияния "конфликта" на другие страны.

Также он заявил, что очень важно позаботиться о региональной безопасности и уважать требования по безопасности всех стран, ведь у них могут быть "собственные законные требования по безопасности". Очевидно, что здесь китайский чиновник выступает в защиту "гарантий безопасности", которых требовала Россия перед полномасштабным вторжением в Украину.