Китай в учениях вокруг Тайваня задействует ракеты, несущие термоядерный заряд

Китай продолжает бряцать оружием у Тайваня, прикрывая это военными учениями. И хотя Китай анонсировал применение только неядерных боевых сил во время учений, СМИ говорят о привлечении ракет, несущих термоядерный заряд.

Заметим, что во время учений планируется использовать много мощного оружия.

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Какое оружие Китай задействует в учениях

К боевым тренировкам Китая привлекли современное оружие, в частности:

гиперзвуковые ракеты DF-17,

истребители-невидимки J-20.

Скорость гиперзвуковой ракеты DF-17 составляет 10 махов (более 12 тысяч километров в час). DF-17 способен поражать цели на расстоянии до 2500 км, в том числе и ядерным боезарядом.

Отмечается, что среди вооружений, используемых во время учений, также:

истребитель-невидимка J-20,

бомбардировщик H-6K,

истребитель J-11,

эсминец типа 052D,

корвет типа 056A,

баллистическая ракета малой дальности DF-11

Ожидается, что обычные ракеты НОАК впервые пролетят над островом Тайвань, силы армии войдут в зону в пределах 12 морских миль от острова, а так называемая срединная линия перестанет существовать. Эксперты отмечают, что китайская армия полностью блокирует Тайвань, показывая абсолютный контроль материковой части Китая над островом.

Главное о конфликте Китая и Тайваня

Дело в том, что Китай считает самовластный Тайвань своей собственной территорией и планирует захватить остров при провозглашении им независимости.

В то же время, США поддерживают с Тайванем неформальные отношения и оборонные связи, но не признают его независимость. Штаты также оказывают военную поддержку Тайваню и утвердили в июле продажу военного оборудования на 108 миллионов долларов. Китай же требует расторгнуть это соглашение.

Несмотря на все угрозы Китая, 2 августа Тайвань посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее самолет сопровождали японские истребители, ведь вокруг острова Пекин начал военные учения. Поэтому на Тайване даже решили усилить уровень боевой готовности.

На фоне визита Пелоси в Тайвань в Вашингтоне в очередной раз подтвердили, что не поддерживают независимость острова. В то же время подчеркивают, что политик не имела полное право на эту поездку.

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