Китай впервые назвал войну в Украине войной

Официальный представитель Китая впервые назвал ситуацию в Украине войной. Ранее страна, у которой тесные отношения с Россией, не решалась на это.

Официально ситуацию в Украине войной назвал министр иностранных дел Китая Ван И во время видеоконференции со своим французским коллегой.

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Ван И призвал все стороны принять дополнительные меры для предотвращения эскалации в Украине.

Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее,

– сказал глава МИД Китая.

Заметим, что ранее глава министерства торговли Соединенных Штатов строго предупредила, что Китай отрежут от поставок оборудования и программного обеспечения, необходимого для производства своей продукции. Произойдет это, если Китай продолжит поддерживать Россию. Впоследствии Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям.

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