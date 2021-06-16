Китай впервые признал повышение уровня радиации на АЭС "Тайшань"

Ранее появилась информация, что на китайской атомной электростанции "Тайшань" могла произойти серьезная радиоактивная утечка. Китай официально заявил, что уровень радиации на АЭС повышен, однако это не несет угрозы.

По меньшей мере неделя прошла с момента сообщения о возможной радиоактивной утечке. Только теперь пресс-служба Министерства охраны окружающей среды Китая прокомментировала эту информацию.

Ранее Масштабы неизвестны: в Китае могла произойти серьезная радиоактивная утечка на АЭС

Китай признал повышение уровня радиации на АЭС

В Министерстве заявили, что мониторинг радиационной среды вокруг АЭС "Тайшань" показал, что уровень радиации вокруг станции является нормальным, что означает отсутствие утечек на станции.

В то же время там добавили, что действительно зафиксировали повышение уровня радиации в первом контуре 1-го энергоблока АЭС "Тайшань". Причиной этого является повреждение топливных стержней.

Из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки в процессе эксплуатации энергоблоков выявление повреждений в небольшом количестве топливных стержней является привычным явлением,

– сообщили власти Китая.

Однако Китай уверяет, что АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных техническим регламентом.

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