Китай всеми силами пытается изобразить картину процветания

Временные трудности, либо же крупнейшая в мире финансовая пирамида. В Китае, похоже, назревает масштабный финансовый кризис. Второй по размеру девелопер недвижимости в Китае Evergrande оказался на грани банкротства из-за невозможности обслуживать собственный долг.

Сумма, которую компания задолжала инвесторам, банкам и поставщикам, тоже рекордная – целых 300 миллиардов долларов. И здесь многие экономические эксперты затаили дыхание, наблюдая за тем, сможет ли Китай решить эту проблему или же его ждет один из серьезнейших экономических кризисов за последние пару десятков лет.

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Сперва хочу рассказать, что же это за компания такая, и как она умудрилась обрасти таким крупным долгом. Как вы знаете, на протяжении многих лет Китай показывал внушительный экономический рост, что в свою очередь способствовало развитию локальных компаний, которые занимаются практически всем.

От гаджетов до космических шаттлов и спутников. И вот одной из таких крупных областей экономики Китая является как раз недвижимость. Что вполне логично. Места для застройки предостаточно, людей, которым нужно жилье, офисы или торговые площади – тоже хватает.

И вот эта самая Evergrande, начала своё активное развитие еще в конце 1990-х годов, и в последствии превратилась во второго по величине китайского застройщика. Но этого явно было недостаточно, а потому компания, на волне собственного успеха, скупала активы и в других областях, от производства минеральной воды до покупки футбольного клуба.

Продажи недвижимости в Китае резко упали

Но с началом пандемии COVID-19, продажи недвижимости в Китае резко упали, а соответственно и прибыль компании была уже не такой внушительной. В результате, прибыль компании упала на 90%. Все это привело не только к тому, что компания теперь не в состоянии расплатиться по кредитам, а также к тому, что более миллиона инвесторов остаются, по сути, ни с чем.

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Ведь их жилье может так и остаться недостроенным. Все это привело к протестам у главного офиса компании в Гонконге, куда недовольные инвесторы пришли требовать возврата своих вкладов. Но не только инвесторов может затронуть банкротство Evergrande. Компания настолько огромная, что вслед за ней рухнуть могут и небольшие банки, у которых она брала в долг, и даже компании-поставщики материалов для строительства.

Руководство Evergrande пытается выйти из ситуации

Сейчас руководство Evergrande изо всех сил пытается выйти из ситуации, распродавая лишние активы. Однако, аналитики скептически относятся к успешности такого решения. Они сходятся во мнении, что скорей всего, китайскому центральному правительству все таки придется приложить руку к спасению компании.

И скорей всего правительство Си Цзиньпина действительно не сможет остаться в стороне. Проблема в том, что рынок недвижимости в Китае является давней проблемой, а инвесторами проблемной компании являются тысячи китайцев, на которых и держится власть коммунистов. Но кризис легитимности, для компартии, уверен, не главная проблема.

Китай всеми силами пытается изобразить картину процветания для внешнего мира, чтобы привлекать извне как можно больше денег в экономику. Но кто будет вкладывать деньги в китайские компании, если крупнейшая из них терпит крах?

Более того, падение Evergrande может потянуть на дно и другие сектора экономики. Это приведет к затяжному кризису, который покажет, что китайская экономика не такая мощная и стабильная как ее пытаются изобразить центральные власти. А с этим уже есть большие проблемы.

Дело в том, что накануне издание Блумберг раскрыло информацию о том, что Китай может оказаться экономической пустышкой. Оказалось, что под давлением, Всемирный банк многие годы завышал экономические показатели Китая. А это значит, что инвестиционный рейтинг Китая на самом деле куда ниже, чем было заявлено раньше.

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И вот исходя из материалов расследования Bloomberg, руководство Всемирного Банка оказывало давление на персонал, чтобы повысить рейтинг Китая в отчетах за последние 3 года. Мол, Китай был разочарован оценкой, а потому деликатно попросил пересмотреть показатели.

И подобные скандалы вызывают сомнения, а настолько ли все хорошо в китайской экономике, с ее максимальным контролем со стороны государства. А назревающий кризис наглядно покажет, на что способна вторая экономика мира, и действительно ли она способна справиться с проблемами такого масштаба.