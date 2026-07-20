Однако сейчас получить разрешение на полеты будет крайне сложно. Об этом в своем исследовании пишет South China Morning Post.

Что известно о ситуации с дронами в Китае?

Издание отмечает, что в последние годы в Китае дроны были очень распространенным явлением. Их использовали для съемки городов с воздуха, инспекции электросетей и прочего.

Однако ситуация резко изменилась. Считается, что опасения по поводу безопасности, усугубленные атаками украинских беспилотников на Россию, побудили Китай принять новые строгие правила.

Почти 20 крупнейших городов Китая ввели полный запрет на полеты гражданских беспилотников в центральных районах. Некоторые изменения власти ввели без официальных заявлений.

Военный аналитик и бывший офицер ВВС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) Фу Цяньшао заявил, что регулярные атаки беспилотников на Москву и другие важные города во время войны в Украине создали в Китае ощущение срочности в вопросах безопасности в некоторых районах.

Пока базовый дрон имеет двусторонний канал передачи данных для управления, использовать его для совершения атаки чрезвычайно просто, а порог входа крайне низок,

– заявил эксперт.

Важным сигналом для властей стала авиакатастрофа в Пекине 26 июня. Самолет врезался в самый высокий небоскреб столицы. По мнению директора Центра исследований по борьбе с терроризмом Ли Вэя, подобные инциденты практически не оставляют времени для реагирования служб безопасности.

Что известно об изменениях?

Согласно статистике Управления гражданской авиации Китая, в 2025 году в стране было зарегистрировано 3,287 миллиона беспилотников. Китайский аналитик охарактеризовал изменение политики как смену парадигмы поведения Пекина в отношении новых технологий.

Когда Китай сталкивается с новой технологией, он сначала позволяет ей свободно развиваться в течение определенного периода времени. Когда технология развивается в более широких масштабах, он (Китай – 24 Канал) начнет рассматривать вопросы регулирования рисков и впоследствии искать баланс между развитием и безопасностью,

– подчеркнул эксперт.

В январе 2025 года Шанхай обнародовал правила, запрещающие полеты в некоторых районах. Пилоты дронов должны получить разрешение, чтобы летать. Однако его очень трудно получить.

В мае Пекин пошел еще дальше, запретив продажу, аренду и транспортировку беспилотников и их компонентов в столицу без разрешения. По меньшей мере 15 других больших китайских городов с тех пор ввели ограничения на использование беспилотников.

Согласно новым правилам, все дроны должны быть зарегистрированы с указанием настоящего имени владельца. БПЛА также должны быть оснащены операционным модулем идентификации, который постоянно передает данные в режиме реального времени:

идентификация;

местонахождение;

скорость;

базы данных.

Кроме того, дроны должны быть модифицированы в соответствии с новыми правилами активации реальных имен и передачи данных в режиме реального времени в течение переходного периода, иначе их заблокируют.

Как повлиял опыт Украины?

Сдвиг в политике Китая в отношении БПЛА произошел по мере того, как асимметричная война между Украиной и Россией продолжала обостряться. Особенно показательной стала операция "Паутина", которую в июне прошлого года провел Киев.

Украине удалось пронести более 100 ударных беспилотников вглубь российской территории, спрятав их в грузовиках. А затем украинские военные запустили БПЛА, которые находились вблизи ключевых российских авиабаз в нескольких тысячах километров от украинской границы, и нанесли сокрушительный удар по российской стратегической авиации.

Китайские эксперты отмечают, что сбить беспилотник в городе с населением более миллиона человек еще сложнее. К тому же в новых законах остаются лазейки, если кто-то модифицирует беспилотник или непосредственно собирает модифицированный дрон из компонентов.

Из-за этого высший законодательный орган Китая ужесточил наказание за нарушение правил. В декабре прошлого года Министерство общественной безопасности запустило общенациональную кампанию "Чистое небо", направленную на борьбу с незаконным использованием и модификацией беспилотников.

Однако в последние годы Китай очень активно интегрировал дроны в свою экономику. В свою очередь, строгие правила использования БПЛА, по словам жителей Китая, отбрасывают это развитие на несколько лет назад.

Какие актуальные новости из Китая?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай совершил "самое масштабное похищение избирательных данных в истории". В Белом доме заявили, что в результате операции Китай получил доступ к 220 миллионам файлов американских избирателей – речь идет об именах, адресах, номерах телефонов и информации о политических предпочтениях.

Недавно Der Spiegel опубликовал исследование, в котором рассказал о новых подробностях российско-китайского сотрудничества. По информации издания, Пекин передавал Москве технологии, чтобы проверить их в условиях войны.