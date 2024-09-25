Впервые в истории: Китай вывел все свои авианосцы в море, – The Telegraph

Военно-морские силы Китая вывели в море одновременно все свои авианосцы. Такое событие произошло впервые в истории.

Это позволяет взглянуть на то, как КНР может развернуть свои суда во время, скажем, нападения на Тайвань. Об этом пишет издание The Telegraph.

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Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы

Как пишут в издании, на прошлых выходных все 3 китайских авианосца – бывший советский "Ляонин", его сестринский корабль местного производства "Шаньдун" и новейший, самый большой и лучший авианосец китайского производства "Фуцзянь" – были в море.

Отмечается, что "Фуцзянь" проводит испытания в Желтом море. "Шаньдун" находился в Южно-Китайском море к западу от Тайваня вместе с судами сопровождения, тогда как "Ляонин" с сопровождением находился в Филиппинском море к востоку от Тайваня.

Интересно то, что "Фуцзянь" еще не находится на вооружении китайской армии. Однако когда он присоединится к флоту, Китай станет второй в мире авианосной силой, опередив двухпалубные Королевские ВМС и ВМС Индии. Однако будет отставать от флота Соединенных Штатов.

В издании пишут, что носители КНР меньше, чем в США: "Ляонин" и "Шаньдун" водоизмещением около 60 000 тонн, а "Фуцзянь" – около 70 000 тонн. Их воздушная компонента меньше и, что особенно важно, лишь "Фуцзянь" имеет катапульты – их 3 – и может запускать истребители J-15 и (в перспективе) J-35 с максимальным весом.

Как пишут в издании The Telegraph, факт того, что китайцы отправили в море сразу 3 авианосца является зловещим для Тайваня.