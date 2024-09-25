Це дає змогу поглянути на те, як КНР може розгорнути свої судна під час, скажімо, нападу на Тайвань. Про це пише видання The Telegraph.

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Китай уперше в історії вивів у море всі свої авіаносці

Як пишуть у видані, на минулих вихідних всі 3 китайські авіаносці – колишній радянський "Ляонін", його сестринський корабель місцевого виробництва "Шаньдун" і новітній, найбільший і найкращий авіаносець китайського виробництва "Фуцзянь" – були в морі.

Зазначається, що "Фуцзянь" проводить випробування в Жовтому морі. "Шаньдун" перебував у Південно-Китайському морі на захід від Тайваню разом з судами супроводження, тоді як "Ляонін" з супроводом перебував у Філіппінському морі на схід від Тайваню.

Цікавим є те, що "Фуцзянь" ще не перебуває на озброєнні китайської армії. Однак коли він приєднається до флоту, Китай стане другою у світі авіаносною силою, випередивши двопалубні Королівські ВМС і ВМС Індії. Однак відставатиме від флоту Сполучених Штатів.

У виданні пишуть, що носії КНР менші, ніж в США: "Ляонін" і "Шаньдун" водотоннажністю близько 60 000 тонн, а "Фуцзянь" – близько 70 000 тонн. Їх повітряна компонента менша і, що особливо важливо, лише "Фуцзянь" має катапульти – їх 3 – і може запускати винищувачі J-15 і (в перспективі) J-35 з максимальною вагою.

Як пишуть у виданні The Telegraph, факт того, що китайці відправили в море одразу 3 авіаносці є зловісним для Тайваню.