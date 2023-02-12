Об обнаружении неизвестного объекта сообщила китайская полиция. "НЛО" обнаружили у прибрежного города Жичжао провинции Шаньдун в Восточном Китае.
Интересно Непонятный объект был обнаружен уже и в небе Канады: истребителям США пришлось его сбивать
Полиция планирует сбить объект
Правоохранители предупредили местных жителей и особенно рыбаков об опасности из-за объекта. Его планируют сбить.
Однако пока деталей об операции и происхождении объекта полиция Китая не сообщает.
Тем временем в США и Канаде также сбивают неизвестные объекты
- США сбили над своей территорией китайский разведывательный шар. Сделать это удалось не сразу, поскольку, по словам президента Джо Байден, выжидали момент. Шар "приземлили" у побережья Южной Каролины с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Aim-9X Sidewinder. Так называемый шпион взорвался, а содержимое шара упало.
- Обнаружение пули спровоцировало напряжение между Вашингтоном и Пекином, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен перенес на неопределенный срок свой визит в Китай. При этом Пекин выразил возмущение действиями Вашингтона. В МИДе Китая заверили, мол, дирижабль предназначен для гражданского использования. Говорят, будто американцев предупреждали о его использовании, однако на территорию США пуля попала из-за "форс-мажора".
- По данным Госдепа и Белого дома, Китай использует целый флот из воздушных шаров для шпионства по странам на 5 континентах. Речь идет о 40 странах. Джо Байден уже имел разговоры с союзниками по этому поводу.
- Однако на этом история не завершилась – 10 февраля США сбили неизвестный объект над Аляской. Сейчас специалисты ищут обломки для изучения. Пока неизвестно, кому принадлежит этот объект и какова была его цель.
- А уже 11 февраля неизвестный летающий объект обнаружили над Канадой. По приказу премьер-министра Джастина Трюдо его сбили. Пока происхождение объекта неизвестно, обломки изучают.