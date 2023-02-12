Об обнаружении неизвестного объекта сообщила китайская полиция. "НЛО" обнаружили у прибрежного города Жичжао провинции Шаньдун в Восточном Китае.

Интересно Непонятный объект был обнаружен уже и в небе Канады: истребителям США пришлось его сбивать

Полиция планирует сбить объект

Правоохранители предупредили местных жителей и особенно рыбаков об опасности из-за объекта. Его планируют сбить.

Однако пока деталей об операции и происхождении объекта полиция Китая не сообщает.

Тем временем в США и Канаде также сбивают неизвестные объекты